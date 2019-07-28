في غياب صلاح.. نابولي يقسو على ليفربول وديا

نتائج ليفربول المتذبذبة في المباريات الودية المستمرة، الفريق الأحمر يخسر مجددا وديا وتلك المرة ضد نابولي.

وخسر ليفربول وديا ضد نابولي بنتيجة 3-0 في المباراة التي لُعبت على ملعب مورايفيلد في اسكتلندا.

أهداف نابولي جاءت عن طريق: لورينزو إنسيني وأركاديوز ميليك وأمين يونس في الدقائق 18 و29 و52 على الترتيب.

وغاب محمد صلاح نجم الفريق عن اللقاء، إذ سيعود للمشاركة في تدريبات ليفربول غدا الاثنين بعد نهاية إجازته التي حصل عليها عقب خوض أمم إفريقيا مع منتخب مصر. كذلك فيرمينو وأليسون بيكر. (طالع التفاصيل)

مباراة نابولي هي السادسة لليفربول وديا، ولم يفز إلا في مباراتين فقط ضد ترانمير روفرز وبرادفورد سيتي، وتعادل مع سبورتج لشبونة وخسر من بروسيا دورتموند وإشبيلية.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس في مباراة الدرع الخيرية.

كما سيواجه تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس المقبل والتي ستقام في تركيا.

ويبدأ ليفربول مباريات الدوري الإنجليزي ضد نورويتش سيتي يوم 9 أغسطس المقبل.

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