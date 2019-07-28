مفاجأة.. بي بي سي: بيل باق في ريال مدريد

قالت شبكة BBC البريطانية يوم الأحد إن اللاعب الويلزي جاريث بيل مستمر مع نادي ريال مدريد ولن يرحل إلى الصين ولم توضح سبب التوقف المفاجئ للصفقة المتوقعة.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ومن جانبها، زعمت صحيفة جارديان الإنجليزية أن إدارة النادي الإسباني رفضت العرض المقدم من فريق جيانجسو صانينج دون كشف أسباب.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية منذ أيام أن "ساعات بيل في ريال مدريد باتت معدودة"، وأن الأخير في طريقه إلى نادي جيانجسو صانينج الصيني.

وكتبت أن بيل سيوقّع على عقد يمتد لـ3 مواسم، ليتقاضى راتبا يبلغ 22 مليون يورو سنويًا.

وكان بيل قد غاب عن أول مباراة ودية لـ ريال مدريد في المعسكر الإعدادي بالولايات المتحدة الأمريكية أمام بايرن ميونيخ، حينها برر زيدان استبعاده بقرب رحيله عن النادي خلال أيام، وكشف لاحقا أن طلب عدم مشاركته جاء بواسطة اللاعب نفسه.

لاحقا ظهر بيل في المباراة الودية الثانية أمام أرسنال، وسجّل هدفا وتألق بشدة في الشوط الثاني الذي قد يكون الأخير له بقميص ريال مدريد.

النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عاما، حضر إلى ريال مدريد قادما من توتنام هوتسبير عام 2013 مقابل 100 مليون يورو، وساهم في تتويجه بـ13 بطولة محلية وقارية، منها 4 نسخ لدوري أبطال أوروبا.

النادي الصيني الذي يقترب بيل من الرحيل إليه، أنهى دوري الموسم الماضي في المركز الخامس ولا يشارك حاليا في المسابقات الآسيوية، لكن ملكيته ترجع لمجموعة صانينج العملاقة، التي تسيطر على 70% من أسهم نادي إنتر ميلان.

في الموسم الحالي وبعد 19 جولة، يحتل جيانجسو صانينج المركز السادس في الدوري الصيني برصيد 26 نقطة، بفارق 33 نقطة عن المتصدر جوانجزو إيفرجراند.

ويشرف الروماني كوزمين أولارويو على تدريب الفريق الصيني، وهو المشهور في منطقة الخليج العربي بتدريبه سابقا لأندية: الهلال السعودي، السد القطري، العين الإماراتي، الشباب الإماراتي، بالإضافة إلى منتخب المملكة العربية السعودية.

صفقة بيل لو تمت بشكل رسمي، ستأتي عقب إعلان صفقة البرازيلي جواو ميراندا المنتقل من إنتر قبل ساعات.

الفريق يضم في صفوفه أيضا المهاجم الدولي الإيطالي السابق، إيدير، وجابرييل باليتا مدافع ميلان الاسبق، وأليكس تيكسيرا صانع الألعاب التاريخي لنادي شاختار دونتسك.

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