كشف نيبوشا يوفوفيتش المدرب الأسبق للزمالك والمدير الفني الحالي لنادي الصفاقسي التونسي رغبته في التعاقد مع اللاعبين معروف يوسف وأحمد مدبولي المنتميان إلى الأول.

وقال نيبوشا لـFilGoal.com:"الدوري المصري مليء باللاعبين المميزين. معروف يوسف ومدبولي يعجباني، أتمنى الحصول عليهما".

وواصل المونتينجري "كل شيء جاهز من ناحيتنا، أنتظر مصيرهما مع الزمالك، سيتضح كل شيء خلال أيام".

ودرب نيبوشا اللاعبين عندما كان مديرا فنيا للزمالك من أغسطس 2017 إلى يناير 2018 وقاد النيجيري معروف يوسف أيضا في الموسم المنصرم حين كان الأول مدربا لنادي الشرطة العراقي.

ويتبقى موسم في عقد معروف يوسف (26 عاما) مع الزمالك والأقرب أن الأخير سيبيع اللاعب الذي قضى الموسم المنصرم معارا إلى الشرطة العراقي.

بينما يمتد عقد مدبولي مع الزمالك إلى 2022 ويتمنى اللاعب البالغ عمره 24 عاما الاستمرار في القلعة البيضاء. (التفاصيل)

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