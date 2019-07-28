كشف مصدر في نادي مصر للمقاصة أن صفقة انتقال مهاجم الفريق جون أنتوي إلى الزمالك باءت بالفشل بسبب الأجر الذي طلب اللاعب الغاني الحصول عليه.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"أعدنا للزمالك القيمة المالية التي دفعها لإبرام الصفقة. بعدما اتفقنا وحصلنا على القيمة نقدا فشلت الصفقة بسبب مغالاة أنتوي في مطالبه المالية".

وأضاف "بيراميدز يتفاوض الآن للحصول على اللاعب".

وأراد الفارس الأبيض التعاقد مع أنتوي وإسلام جابر من مصر للمقاصة لكن لم يصل إلى اتفاق مع الأول، بينما الثاني في طريقه لارتداء قميص الزمالك. (التفاصيل)

ويلعب أنتوي في مصر للمقاصة منذ 2017 وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 28 مباراة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب أنتوي للإسماعيلي والأهلي وكان هدافا للدوري في موسم 2013-2014 برصيد 11 هدفا وهو يرتدي قميص الدراويش.

وفي 139 مباراة إجمالا في الدوري، للاعب الأسبق للشباب السعودي، سجل أنتوي 68 هدفا وأرسل 16 تمريرة حاسمة.

وأنتوي هو أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافا في تاريخ الدوري المصري.

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