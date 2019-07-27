صلاح وثنائي البرازيل ينضمون لتدريبات ليفربول يوم الإثنين

أعلن نادي ليفربول عن انضمام الثلاثي: محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو، وأليسون بيكر، إلى تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل.

ليفربول بدأ بالفعل فترة الإعداد لموسم 2019\2020 في الأيام الأولى من شهر يوليو الجاري، لكن الثلاثي تأخر انضمامه بسبب الالتزامات الدولية.

صلاح شارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ودعها الفراعنة أمام جنوب إفريقيا بدور الـ16 يوم 6 يوليو الماضي، مما أعطى صلاح 3 أسابيع تقريبا من الراحة، وأخّره عن معسكر الإعداد.

أما فيرمينو وأليسون، فكانا مشاركين في تتويج البرازيل بكوبا أمريكا 2019 الذي تم يوم 7 يوليو على حساب بيرو.

ومع انتظام الثلاثي في تدريبات ليفربول يوم الإثنين بمدينة إيفيان الفرنسية، ليس مؤكدا قدرتهم على المشاركة في المباراة الودية أمام ليون يوم الأربعاء في جنيف.

لكن يورجن كلوب مدرب الفريق سيحتاج إلى وصول الثلاثي إلى جاهزية كاملة في أقصر وقت ممكن، لبحث إمكانية الدفع بهم أمام مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية يوم 4 أغسطس المقبل.

بعدها سيبدأ ليفربول محاولة جديدة مع بطولة الدوري، ويفتتح مبارياته في المسابقة بصدام مع نورويتش سيتي العائد للدوري الممتاز يوم 9 أغسطس.

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