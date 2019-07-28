خاص خبر في الجول - الأهلي يتمم إتفاقه مع الإسماعيلي.. ضم محمود متولي خلال ساعات

الأحد، 28 يوليه 2019 - 17:33

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي

نجح النادي الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي مع النادي الإسماعيلي يسمح بضم محمود متولي مدافع الدراويش لمدة خمسة مواسم والإعلان الرسمي خلال ساعات.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي والإسماعيلي اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة بضم متولي للأهلي، واتفاق الأهلي على الأمور الشخصية مع اللاعب.

كما علم FilGoal.com أن الإسماعيلي وافق على بيع محمود متولي مقابل 25 مليون جنيه، بعد أن فشلت مفاوضات ضم أي لاعبين من الأهلي سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

أخبار متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع - رمضان والشحات وأزارو يواجهون الزمالك.. وياسر قد يشارك تشكيل الزمالك المتوقع - لا تغيير.. محمد إبراهيم وزيزو والسعيد يواجهون الأهلي خبر في الجول - الأهلي يقيم احتفالية التتويج بالدوري على هامش القمة الإسماعيلي لـ في الجول: مواجهة أهلي بني غازي لن تكون سهلة.. لن نستهتر بالمنافس

وكان الإسماعيلي يرغب في ضم ثلاثة من لاعبي الأهلي سواء بصورة دائمة أو عن طريق الإعارة ضمن صفقة محمود متولي.

وأبلغ محمود متولي في وقت سابق رغبته في الرحيل عن الدراويش ورفض التجديد مقابل ما يقرب من 4 ملايين جنيه و500 ألف في الموسم.

وينتهي تعاقد متولي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المقبل، أي يحق له التعاقد مع أي نادي في يناير المقبل في حالة كان الإسماعيلي قد تمسك باستمراره.

ولعب متولي -26 عاما- مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في 29 مباراة بكل المسابقات وسجل 6 أهداف.

اقرأ أيضا:

نيبوشا لـ في الجول: أنتظر رد الزمالك بشأن الحصول على معروف ومدبولي

مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده

يد - شباب مصر يحصدون برونزية العالم بفوز كاسح على البرتغال

تشكيل الأهلي المتوقع - رمضان والشحات وأزارو يواجهون الزمالك.. وياسر قد يشارك

تشكيل الزمالك المتوقع - لا تغيير.. محمد إبراهيم وزيزو والسعيد يواجهون الأهلي

الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي محمود متولي

نرشح لكم

أخر الأخبار

يد - أحمد الأحمر: 3 أسباب توجت مصر ببرونزية الشباب 24 ثاتيه | رياضات أخرى
رسميا – بيراميدز يتعاقد مع طارق طه من الإسماعيلي 15 دقيقة | مصر
أس: نجم سوسيداد بديل محتمل في سيتي حال رحيل ساني إلى بايرن 19 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - الأهلي يتمم إتفاقه مع الإسماعيلي.. ضم محمود متولي خلال ساعات 31 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: عائلة بيل تعرقل انتقاله إلى الصين 44 دقيقة | أوروبا
تقرير - ولفرهامبتون توصل لاتفاق مع ميلان لضم كوتروني بـ22 مليون يورو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 3 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك