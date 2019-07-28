نجح النادي الأهلي في التوصل لاتفاق نهائي مع النادي الإسماعيلي يسمح بضم محمود متولي مدافع الدراويش لمدة خمسة مواسم والإعلان الرسمي خلال ساعات.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي والإسماعيلي اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة بضم متولي للأهلي، واتفاق الأهلي على الأمور الشخصية مع اللاعب.

كما علم FilGoal.com أن الإسماعيلي وافق على بيع محمود متولي مقابل 25 مليون جنيه، بعد أن فشلت مفاوضات ضم أي لاعبين من الأهلي سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

وكان الإسماعيلي يرغب في ضم ثلاثة من لاعبي الأهلي سواء بصورة دائمة أو عن طريق الإعارة ضمن صفقة محمود متولي.

وأبلغ محمود متولي في وقت سابق رغبته في الرحيل عن الدراويش ورفض التجديد مقابل ما يقرب من 4 ملايين جنيه و500 ألف في الموسم.

وينتهي تعاقد متولي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المقبل، أي يحق له التعاقد مع أي نادي في يناير المقبل في حالة كان الإسماعيلي قد تمسك باستمراره.

ولعب متولي -26 عاما- مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في 29 مباراة بكل المسابقات وسجل 6 أهداف.

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