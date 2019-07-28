رسميا – بيراميدز يتعاقد مع طارق طه من الإسماعيلي

الأحد، 28 يوليه 2019 - 17:48

كتب : FilGoal

طارق طه - الإسماعيلي

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي تعاقده مع طارق طه ظهير أيسر فريق الإسماعيلي.

مفاوضات مكثفة من جانب المدير التنفيذي ممدوح عيد ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات، مع مسؤولي الإسماعيلي تمت بنجاح، حسبما أشار النادي في بيانه.

وحصل بيراميدز على الاستغناء الخاص بطارق طه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية.

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ولم يعلن نادي بيراميدز تفاصيل الصفقة الخاصة بمدة التعاقد أو ثمن الصفقة، وعلم FilGoal.com توقيع طارق طه على عقود انضمامه لـ بيراميدز لمدة 3 سنوات.

وتعد صفقة طارق طه هي الصفقة الثالثة لـ بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وإسلام عيسى من المصري.

طارق طه شارك في 37 مباراة الموسم الماضي بقميص الإسماعيلي، ونجح في التسجيل مرة والصناعة 9 مرات.

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