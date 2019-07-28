إيمري يتحدث عن صفقة أرسنال المحتملة ويُصرح: "إصابة لاكازيت ليست خطيرة"

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال عن نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي الذي يقترب وبشدة من الانتقال للنادي اللندني.

بداية يوم السبت كانت نارية على جماهير أرسنال بعد تأكيدات العديد من الصحف الموثوقة على إتمام النادي اتفاقه مع ليل الفرنسي بخصوص الجناح نيكولاس بيبي، وتصريحات إيمري تشير لاقتراب الصفقة.

وقال إيمري: "النادي يُفكر دائما في كيفية تطوير الفريق. هناك العديد من اللاعبين على الطاولة – خيارات في سوق الانتقالات- ".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة أرسنال أمام ليون وديا 2-1 "بيبي لاعب جيد جدا. نحن فقط نريد من يمكنه مساعدتنا وتطوير تشكيلتنا".

وواصل "نحن نريد أفضل اللاعبين المتاحين من أجل بداية الدوري أمام نيوكاسل".

هل يتعاقد أرسنال مع جناح آخر بعد بيبي؟ يُجيب مدرب المدفعجية "أكرر ما قلته، نحن نريد من يجعل فريقنا أفضل عن الموسم الماضي".

وتطرق إيمري للحديث عن إصابة ألكسندر لاكازيت، قائلا: "إصابة لاكازيت ليست خطيرة".

وأوضح "الطبيب أخبرني بأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية غدا. الإصابة في الكاحل وسيتم تقييمه خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن لا شيء خطير".

و خسر أرسنال بهدفين مقابل هدف أمام ليون في بطولة الإمارات الودية استعدادا للموسم الجديد.

الفريق اللندني تقدم أولا في النتيجة عن طريق بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 35 بعد عرضية من مخيتاريان وتسديدة من الجابوني داخل الشباك.

لكن ليون رفض الخسارة، ليسجل مرتين عن طريق نجمه موسى ديمبيلي في الدقيقة 66 و75.

الأسوأ من الخسارة بالنسبة لجماهير أرسنال هو تعرض ألكسندر لاكازيت لإصابة.

وغادر لاكازيت أرض الملعب بعد مرور 12 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

بعدها ظهر لاكازيت على دكة أرسنال، وهو يرتدي واقي للقدم.

ويلعب أرسنال أمام أنجيه الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في لقاء ودي جديد، قبل أن يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهة برشلونة في الرابع من شهر أغسطس المقبل.

ويبدأ أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل في الجولة الأولى من المسابقة الإنجليزية.

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