يد - شباب مصر يحصدون برونزية العالم بفوز كاسح على البرتغال

حصد المنتخب المصري للشباب في كرة اليد الميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة بإسبانيا بالفوز 37-27 على البرتغال يوم الأحد.

وكرر منتخب مصر للشباب إنجاز نسخة 1999 بتحقيق الميدالية البرونزية، وذلك بعدما خسر مباراة نصف النهائي ضد فرنسا التي تلاقي كرواتيا في النهائي في وقت لاحق.

وأنهى شباب الفراعنة الشوط الأول بالتقدم 17-15.

ومع بداية الشوط الثاني وسع لاعبو مصر الفارق إلى 5 أهداف.

وحافظ الفراعنة الصغار على فارق الأهداف بين 4 أو 5 أو 6 أهداف في معظم الأوقات.

ووصل الفارق إلى 11 هدفا قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء.

🌍 #Handtastic | 🇪🇸 ¡Así celebraba Egipto la consecución de la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de España 2019! 💥😍 🇬🇧 Congratulations @EHF_eg, bronze medal in the Men’s Junior World Championship 2019! 🇪🇬🥉 pic.twitter.com/zzYlmKsPlf — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) July 28, 2019

وتواجد المنتخب الوطني في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 2015 فخسر حينها الفراعنة في نصف النهائي أمام فرنسا بنتيجة 32-30 وفشل في تحقيق الميدالية البرونزية بالخسارة 35-34 من ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان شباب مصر لليد قد أنهوا مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية من كأس العالم للشباب المقامة في إسبانيا.

خمسة انتصارات على التوالي للمنتخب المصري بعد الفوز سابقا على أستراليا 44-17، نيجيريا 47-30، السويد 32-22 وكوريا الجنوبية 38-36. وفرنسا 37-32.

وأصبح المنتخب المصري هو أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته منذ عام 2009.

وحقق شباب مصر في النسخة الماضية من بطولة العالم للشباب عام 2017 المركز الـ17.

وسبق أن فازت مصر باللقب من قبل مرة واحدة عام 1993، والميدالية البرونزية عام 1999 والمركز الرابع ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2015.

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