تشكيل الأهلي المتوقع - رمضان والشحات وأزارو يواجهون الزمالك.. وياسر قد يشارك

قد يعود ياسر إبراهيم إلى دفاع الأهلي يوم الأحد في مباراة القمة أمام الزمالك ليأخذ مكان رامي ربيعة أو أيمن أشرف، بينما يقود وليد أزارو المغربي هجوم القلعة الحمراء.

ويخوض مارتن لاسارتي مدرب الأهلي المباراة بنفس التشكيلة التي فاز بها على المقاولون العرب منذ 4 أيام ليحسم لقب الدوري للمرة 41 في تاريخ النادي.

طالع التشكيل المتوقع للزمالك بالضغط هنا

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة (ياسر إبراهيم) - محمد هاني

الوسط: رمضان صبحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حمدي فتحي - حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو.

ونتيجة القمة ليست مؤثرة بعدما حسم الأهلي لقب الدوري بالفوز على المقاولون العرب.

والمباراة هي الأخيرة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.















































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