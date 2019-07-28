تشكيل الزمالك المتوقع - لا تغيير.. محمد إبراهيم وزيزو والسعيد يواجهون الأهلي

سيدخل خالد جلال مدرب الزمالك مباراة القمة يوم الأحد أمام الأهلي بنفس قائمة اللاعبين التي واجه بها الإسماعيلي حين فاز بنتيجة 3-1 قبل 4 أيام.

وقد يعود محمود حمدي "الونش" للدفاع على حساب محمد عبد الغني، بينما عمر السعيد يحمل لواء الهجوم.

طالع التشكيل المتوقع للأهلي بالضغط هنا

وتشكيل الزمالك المتوقع للمباراة هو:

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني (الونش) - حمدي النقاز

الوسط: أحمد سيد "زيزو" - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - طارق حامد - إبراهيم حسن

الهجوم: عمر السعيد

ونتيجة القمة ليست مؤثرة بعدما حسم الأهلي لقب الدوري بالفوز على المقاولون العرب.

والمباراة هي الأخيرة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

































































































































































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