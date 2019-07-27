مستقبل بيبي يزداد غموضا؟.. سكاي - أرسنال يقترب من حسم الصفقة

ازداد مستقبل نيكولاس بيبي جناح ليل غموضا، فبعد أن كان رئيس النادي الفرنسي قد قبل بعرض نابولي لضم اللاعب، الآن يتجه اللاعب إلى إنجلترا من أجل الانضمام إلى أرسنال، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

نيكولاس بيبي النادي : ليل أرسنال

وأشار التقرير الذي نقلته كذلك شبكة "سكاي إيطاليا" وصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" و "بي بي سي" إلى أن أرسنال توصل لاتفاق مع ممثلي النادي واللاعب بدفع مبلغ 71.6 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو) لضم الجناح الإيفواري صاحب الـ24 عاما.

الموقف معقد؟ حسنا، مساء الجمعة أعلن جيرارد لوبيز رئيس ليل عن توصله لاتفاق مع نابولي من أجل ضم بيبي والمتبقي موافقة اللاعب، لكن "سكاي" قالت إن أرسنال هو من توصل لاتفاق لضم الدولي الإيفواري. (طالع التفاصيل)

وأوضحت التقارير إلى أن اتفاق نابولي لم يقبله وكيل اللاعب، فيما يتفاوض المدفعجية حاليا معه لإتمام الصفقة بشكل نهائي، وهو المتوقع حدوثه خلال 24 أو 48 ساعة.

أرسنال ارتبط طيلة الفترة الماضية بضم ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس وتقدم أرسنال بعرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني وتم رفضه، وطلبت إدارة بالاس 80 مليون جنيه إسترليني ثمنا لصاحب الـ26 عاما، وقالت تقارير إن أرسنال سيعود بعرض جديد. (طالع التفاصيل)

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مانشستر يونايتد بضم بيبي بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى ليل قادما من أنجيه في صيف 2017 بمبلغ 10 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

الجناح الإيفواري شارك خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 آخرين.

بيبي كان حاضرا مع كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2019 ولكنه لم يسجل أي هدف مع الأفيال الذين استمر مشوارهم حتى دور الـ8.

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