تقرير: الجيش الملكي المغربي يغرّم لاعبه ويستبعده بسبب "قصة شعره"

قرر نادي الجيش الملكي المغربي استبعاد لاعبه عادل الصفصافي وتغريمه ماليا، بسبب قصة شعره.

موقع Le360 المغربي ذكر أن الجيش الملكي غرّم الصفصافي 5000 درهم مغربي، ومنعه من خوض بعض الحصص التدريبية.

وذكر الموقع المغربي أن أحد مسؤولي النادي أخبر الصفصافي بتغيير قصة شعره، وعندما لم يستجب اللاعب وحضر في اليوم التالي بشعره الكثيف، تم تغريمه وحرمانه من التدريب.

وبعد منعه يومين من التدرب، اضطر عبد الرحيم طاليب مدرب الفريق للتدخل ومحاولة التوفيق بين اللاعب والإدارة.

وذكر التقرير أن إدارة الجيش الملكي فرضت على لاعب آخر منضم حديثا للفريق تغيير قصة شعره، وهو ما استجاب له الأخير.

إدارة النادي قررت فرض نظام يمنع حضور اللاعبين إلى التدريبات بقصات شعر غريبة، الأمر الذي أغضب بعضهم ودفعهم للتفكير في الرحيل عن الفريق.

ونجا الجيش الملكي من الهبوط بالموسم الماضي، إذ أنهى الدوري في المركز 14 من أصل 16 فريقا، بفارق 3 نقاط عن أول الهابطين.

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