تقرير: الجيش الملكي المغربي يغرّم لاعبه ويستبعده بسبب "قصة شعره"

الأحد، 28 يوليه 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

عادل الصفصافي - الجيش الملكي المغربي

قرر نادي الجيش الملكي المغربي استبعاد لاعبه عادل الصفصافي وتغريمه ماليا، بسبب قصة شعره.

موقع Le360 المغربي ذكر أن الجيش الملكي غرّم الصفصافي 5000 درهم مغربي، ومنعه من خوض بعض الحصص التدريبية.

وذكر الموقع المغربي أن أحد مسؤولي النادي أخبر الصفصافي بتغيير قصة شعره، وعندما لم يستجب اللاعب وحضر في اليوم التالي بشعره الكثيف، تم تغريمه وحرمانه من التدريب.

أخبار متعلقة

أس: نجم سوسيداد بديل محتمل في سيتي حال رحيل ساني إلى بايرن ماركا: عائلة بيل تعرقل انتقاله إلى الصين تقرير - ولفرهامبتون توصل لاتفاق مع ميلان لضم كوتروني بـ22 مليون يورو سالجادو: لم أحصل على فرصتي في مصر

وبعد منعه يومين من التدرب، اضطر عبد الرحيم طاليب مدرب الفريق للتدخل ومحاولة التوفيق بين اللاعب والإدارة.

وذكر التقرير أن إدارة الجيش الملكي فرضت على لاعب آخر منضم حديثا للفريق تغيير قصة شعره، وهو ما استجاب له الأخير.

إدارة النادي قررت فرض نظام يمنع حضور اللاعبين إلى التدريبات بقصات شعر غريبة، الأمر الذي أغضب بعضهم ودفعهم للتفكير في الرحيل عن الفريق.

ونجا الجيش الملكي من الهبوط بالموسم الماضي، إذ أنهى الدوري في المركز 14 من أصل 16 فريقا، بفارق 3 نقاط عن أول الهابطين.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - الأهلي يتمم إتفاقه مع الإسماعيلي.. ضم محمود متولي خلال ساعات

رسميا – بيراميدز يتعاقد مع طارق طه من الإسماعيلي

نيبوشا لـ في الجول: أنتظر رد الزمالك بشأن الحصول على معروف ومدبولي

مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده

يد - شباب مصر يحصدون برونزية العالم بفوز كاسح على البرتغال

الجيش الملكي المغربي

نرشح لكم

أخر الأخبار

في غياب صلاح.. نابولي يقسو على ليفربول وديا 12 دقيقة | المحترفون
مباشر القمة - الأهلي (0) (0) الزمالك.. الشوط الأول 30 دقيقة | الدوري المصري
كوفاتش "واثق جدا" من انضمام ساني لـ بايرن ميونيخ 41 دقيقة | أوروبا
كرة يد - غياب لاعبي مصر عن تشكيل الأفضل في مونديال الشباب 43 دقيقة | رياضات أخرى
تقارير: أنباء سارة لمدرب بيرو؟ بينافينتي يقترب من العودة للدوري البلجيكي 58 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – بلا تغييرات.. محمد إبراهيم وزيزو والسعيد يقودون الزمالك أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 3 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك