ماركا: عائلة بيل تعرقل انتقاله إلى الصين

الأحد، 28 يوليه 2019 - 17:20

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

بعد أن اقترب انتقاله إلى الدوري الصيني للغاية، تعرقلت الصفقة ويبدو جاريث بيل في طريقه للاستمرار بصفوف ريال مدريد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن عائلة بيل لا ترغب في الإقامة بالصين، على الرغم من العرض المهول المقدم من نادي جيانجسو صانينج.

العائلة طالبت اللاعب ووكيله بالبحث عن بدائل أخرى في أوروبا، قبل إعطاء الموافقة النهائية للفريق الصيني.

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بيل لا يملك كثيرا من الوقت قبل حسم موقفه بشأن الانتقال إلى الصين، إذ يتبقى أمامه 3 أيام فحسب قبل أن يغلق القيد في الدوري الصيني بنهاية شهر يوليو.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد ذكرت اليوم أن صفقة انتقال بيل إلى جيانجسو صانينج قد تعطلت، وأن ريال مدريد رفض العرض.

يأتي ذلك بعد يومين من تقرير ماركا الذي ذكرت فيه أن "ساعات بيل في ريال مدريد باتت معدودة"، بعد اقترابه من توقيع عقد يمتد 3 سنوات براتب سنوي يبلغ 22 مليون يورو.

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