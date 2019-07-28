كلوب: لسنا في أرض الأحلام مثل أندية أخرى تجلب أي لاعب تريده

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لا يمتلك قوة شرائية هائلة مثل أندية أخرى، وهو أمر يراه الألماني لا يضمن تحقيق أفضل النتائج دائما في عالم كرة القدم.

وصرح كلوب الذي لم يتعاقد ناديه مع أي لاعب كبير استعدادا للموسم الجديد "هذا العام ليس نهاية فريق ليفربول. هناك سوق انتقالات في العام المقبل. هذا الفريق جيد بحق وأنفقنا فيه كثيرا. الآن علينا العمل به. لا أستطيع قول شيء عما تقوم به الفرق الأخرى. لا أعلم كيف يفعلون ذلك. علينا دفع فواتير. آسف. الكل عليه دفع فواتير".

وواصل بطل دوري أبطال أوروبا في حواره مع صحيفة تليجراف الإنجليزية "استثمرنا أموالا في هذا الفريق. يبدو هذا غير موجود الآن، لكننا لسنا في أرض الأحلام لنحصل على ما نريد. لا تستطيع فعل ذلك باستمرار. يبدو أن 4 أندية في العالم فقط تقدر على ذلك. ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. أيا كان ما يريدونه. لا تستطيع مقارنتنا بذلك، هذا هو الموقف".

واستمر كلوب مدافعا عن وجهة نظره ومعللا قلة إنفاق ليفربول "هذا ليس نقدا. أعلم كيف سيستقبلون كلامي، أني غيور أو شيء مثل ذلك. لكني لست غيورا على الإطلاق. لا يوجد ما يضمن لك الفوز على ليستر سيتي في ملعب ممتلئ بالثلج فقط لأنك تعاقدت مع 5 لاعبين. لا ضمان لذلك. ستكون هناك مباريات متوسطة، وهذا لا يعني أننا في حاجة إلى لاعبين آخرين. فقط يعني أننا نحتاج فريقا جاهزا ليوم مثل هذا. وهذا ما يتوجب علينا فعله والحرص عليه".

قبل انطلاق الموسم الماضي أنفق ليفربول 182 مليون يورو لانتداب أليسون بيكر وفابينيو ونابي كيتا وجيردان شاكيري، وكانت النتيجة حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا وخسارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ورأى خبراء أن سيتي تفوق على ليفربول في السباق المحلي لأنه يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين ومنهم من لا يشارك باستمرار مثل رياض محرز وليروي ساني وجابريل جيسوس.

ويقارع ليفربول فريق سيتي على لقب كأس الدرع الخيرية في 4 أغسطس على ملعب ويمبلي بلندن.

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