مواعيد مباريات الأحد 28 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.. قمة وداع الدوري.. وشباب اليد للبرونزية

الأحد، 28 يوليه 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي على استاد برج العرب

قبل 3 أيام فقط من إكمال عام كامل على انطلاقه، تُختتم أخيرا منافسات الدوري المصري لموسم 2018\2019 بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 28 يوليو 2019 والقنوات الناقلة.

القمة

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الأهلي يستقبل غريمه التقليدي الزمالك على استاد برج العرب بالجولة 34 من الدوري المصري، في الثامنة مساءً، مُباراة تُنقل عبر 3 تُنقل عبر أون سبورت ويعلّق عليها حاتم بطيشة، وأيمن الكاشف.

كما تُنقل المباراة على تايم سبورتس بتعليق بلال علام، وعبر نايل سبورت بصوت مدحت شلبي.

شباب اليد

ويختتم منتخب مصر لكرة اليد تحت 21 عاما مغامرته في بطولة العالم للشباب، بخوضه مباراة تحديد المركز الثالث في الثانية ظهرا أمام البرتغال.

المباراة غير منقولة على أي قناة تلفزيونية، فانتظروا تغطية لحظة بلحظة للمباراة عبر FilGoal.com.

وديات

وتستمر الأندية الأوروبية في الإعداد للموسم الجديد بخوض مباريات ودية مكثفة.

ليفربول يواجه نابولي في إدنبرة بالسادسة مساء، ويلعب أرسنال أمام ليون في الرابعة والرُبع عصرًا، وتشيلسي أمام ريدينج في الرابعة عصرا.

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