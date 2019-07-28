أمم إفريقيا 2019 تحقق أرقاما قياسية في المشاهدة التلفزيونية

أفادت شبكة beIN SPORTS أن بطولة الأمم الإفريقية 2019 حققت أرقاما قياسية في المشاهدة التلفزيونية.

وذكرت الشبكة عبر حسابها على تويتر: "رقم قياسي.. أكثر من 800 مليون شخص تابعوا بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 على قنوات beIN SPORTS".

وأضاف البيان "هناك أكثر من 90 مليون شخص شاهد المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال على قنواتنا".

رقم قياسي | أكثر من 800 مليون شخص تابعوا بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 على قنوات beIN SPORTS وأكثر من 90 مليون شخص شاهد المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال على قنواتنا#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/hyOFHmDeVP — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 28, 2019

وأقيمت البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، تأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

وتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ليتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وانتهت البطولة يوم 19 يوليو الجاري بتتويج الجزائر على حساب السنغال بعد الفوز في النهائي بهدف.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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