خاص مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: مدبولي يرغب في البقاء مع الزمالك رغم "حديث الوكلاء"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 20:18

كتب : FilGoal

أحمد مدبولي - الزمالك

قال مصدر مقرب من أحمد مدبولي جناح الزمالك إن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

أحمد مدبولي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح المصدر لـFilGoal.com: "بعض الوكلاء تحدثوا مع مدبولي للانتقال إلى بعض فرق الدوري الممتاز".

وأضاف "لكن اللاعب أكد لهم على رغبته في البقاء مع الزمالك، وغلقه لملف الرحيل".

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وأردف "تركيز اللاعب حاليا هو المشاركة، ويملك قناعة بأنه سيحصل على فرصة خاصة أنه يبذل أقصى ما لديه في التدريبات".

وأكمل "الكل في النادي لديه قناعة وثقة في إمكانيات مدبولي الذي يركز مع الفريق حيث سيخوض لقاءات هامة في الدوري والكأس، والسوبر الإفريقي والمحلي".

صاحب الـ24 عاما والذي انتقل للزمالك في صيف 2017 من النصر للتعدين، لم يشارك في ولا دقيقة هذا الموسم.

وعموما سجل مدبولي 5 أهداف وصنع مثلهم في 28 مباراة مع الزمالك.

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