يتواجد إسلام جابر جناح نادي مصر للمقاصة داخل مقر نادي الزمالك حاليا من أجل التوقيع للفريق الأبيض رسميا.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، بأن النادي أتم اتفاقه بالفعل مع مصر للمقاصة لضم إسلام جابر.

ويتواجد اللاعب حاليا في مقر الزمالك من أجل التوقيع الرسمي، قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

FilGoal.com كان قد كشف قبل ذلك وجود مفاوضات بين الزمالك ومصر للمقاصة، لينتقل بموجبها إسلام جابر وجون أنتوي إلى الزمالك. (طالع التفاصيل)

إسلام جابر قضى الموسم المنقضي معارا لنادي الداخلية، وقد ظهر معهم بشكل مميز من خلال 33 مشاركة، سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

صاحب الـ23 عاما انضم لمنتخب مصر وخاض لقاء وديا أمام نيجيريا.

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