هل يرجع إلى بيت الأحلام؟ تقرير: ألفيش ينتظر برشلونة

لا يزال داني ألفيش قائد البرازيل يبحث عن ناد يواصل فيه مشواره بعدما قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، ومن بين الفرق التي يرى اللاعب أنها قد تستعين بخدماته، هناك برشلونة، بيت الأحلام الذي بلغ معه المجد.

يقول موقع UOL Esporte البرازيلي إن ألفيش (36 عاما) عرض خدماته على جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة من أجل العودة إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه 8 سنوات.

وأشار إلى أن ألفيش، الذي لعب في يوفنتوس عاما، يؤجل إعلان وجهته المقبلة حتى شهر أغسطس انتظارا لبرشلونة لأنه يتمنى العودة إلى الفريق الذي توج معه بـ23 لقبا.

وذلك رغم استبعاد السكرتير التقني للنادي عودة اللاعب وفقا لما ذكره الموقع.

ويأمل ألفيش عودة مواطنه نيمار إلى برشلونة، وهي صفقة قد تشهد في المقابل رحيل نيلسون سيميدو من الأخير إلى باريس سان جيرمان. وقتها يصبح النادي الإسباني في حاجة إلى ظهير أيمن وألفيش لن يكلفه شيئا لأن عقده انتهى مع بطل فرنسا.

لكن برشلونة يتمسك بالبرتغالي سيميدو ورفض عرضا من أتليتكو مدريد للتخلي عن اللاعب.

رغم سنه المتقدمة، إلا أن ألفيش لا يزال قادرا على العطاء. توج منذ أيام مع بلده بلقب كوبا أمريكا ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكثير من الأندية ترغب في الحصول على خدمات ألفيش منها إنتر ميلان. وأشارت تقارير أيضا إلى تفكير مانشستر سيتي بطل إنجلترا في انتداب اللاعب ليجتمع بمدربه السابق جوسيب جوارديولا.

لكن الأخير استبعد ذلك. (طالع التفاصيل)

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