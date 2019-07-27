هل يحقق ما فعله الجوهري؟ خالد جلال يطارد إنجازا لم يحدث منذ 25 عاما أمام الأهلي
السبت، 27 يوليه 2019 - 22:29
كتب : FilGoal
قمة لن تُغير من واقع ترتيب أيا منهما ولكنها قد تشهد رقما فريدا من نوعه لم يحققه أي مدرب مصري درب الزمالك منذ 25 عاما أمام الأهلي
الأهلي يواجه الزمالك على ملعب برج العرب في الثامنة مساءً يوم الأحد في ختام الدوري المصري
خالد جلال المدير الفني لـ الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي للمرة الثانية بعدما انتصر على المارد الأحمر 2-1 في ختام الموسم الماضي ويطارد رقما لم يتحقق منذ 25 عاما
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