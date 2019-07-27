هل يحقق ما فعله الجوهري؟ خالد جلال يطارد إنجازا لم يحدث منذ 25 عاما أمام الأهلي

قمة لن تُغير من واقع ترتيب أيا منهما ولكنها قد تشهد رقما فريدا من نوعه لم يحققه أي مدرب مصري درب الزمالك منذ 25 عاما أمام الأهلي

الأهلي يواجه الزمالك على ملعب برج العرب في الثامنة مساءً يوم الأحد في ختام الدوري المصري

خالد جلال المدير الفني لـ الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي للمرة الثانية بعدما انتصر على المارد الأحمر 2-1 في ختام الموسم الماضي ويطارد رقما لم يتحقق منذ 25 عاما

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