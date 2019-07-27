بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري رقم 41 تاريخيا بشكل رسمي قبل أيام، تخطط إدارة القلعة الحمراء للاحتفال باللقب على أرض الملعب على هامش آخر لقاء أمام الزمالك.

FilGoal.com علم أن الأهلي يجهز لاحتفالية التتويج بالدوري على هامش لقاء القمة أمام الزمالك.

وتم نقل درع الدوري من دولاب بطولات الأهلي في مقر النادي بالجزيرة، إلى الإسكندرية حيث تقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب.

الأهلي قد لا ينتظر احتفالية الاتحاد المصري لكرة لقدم، وسيسعى لإقامة الاحتفالية بنفسه.

وكان الأهلي قد فاز بالدوري مساء الأربعاء بانتصاره 3-1 على المقاولون العرب، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف، قبل مباراتهما مساء غدا الأحد بالجولة 34 –الأخيرة-.

وكان مصدر من اتحاد الكرة قد صرّح لـFilGoal.com يوم أمس، أنهم "أخطروا الأهلي بعدم تسلم درع الدوري في لقاء القمة".

وأضاف المصدر: "نجهز لاحتفالية بأحد الفنادق الكبرى للأهلي كي يتسلم فيها الدرع عقب نهاية الدوري وربما تقام بعد عيد الأضحى".

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