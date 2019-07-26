جوارديولا يعلن موقفه من ضم ألفيش.. ويكشف عدد الصفقات المتوقعة

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن موقفه من التعاقد مع الظهير البرازيلي المخضرم داني ألفيش خلال سوق الانتقالات الجاري.

ألفيش، الذي عمل مع جوارديولا إبان فترة الثنائي في برشلونة، رحل عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم المنصرم وأصبح حرا في الانتقال إلى أي ناد.

ومدرب بطل الدوري الإنجليزي رد على التقارير التي ربطت ألفيش بالعمل معه مجددا قائلا: "جميع الأندية المهمة في العالم تعرف موقفه وتعرف كم هو لاعب مهم وكبير".

وأضاف في تصريحات صحفية "إنه لاعب غير اعتيادي ولكننا نملك ظهيرين رائعين في الوقت الحالي، لذا هذا ما عليه الأمر".

وأبرم الفريق السماوي صفقتين حتى الآن مع كلا من رودري من أتليتكو مدريد وأنجيلينيو لاعبه السابق من آيندهوفن، وبيب ألمح إلى موقفه في الوقت المتبقي من الميركاتو.

وأشار "لن نتعاقد مع العديد من الوجوه الجديدة، أحب الوجوه التي لدي".

وتابع "سوق الانتقالات صعب للغاية وفريقي جيد بما يكفي، لذا ربما، وأقول ربما، يكون عدد التعاقدات صفر، وربما يكون واحد وربما يكون واحد ونصف :D. سنرى".

ماذا عن الخط الخلفي للفريق الذي يضم ثلاثي فقط (نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز وإيمريك لابورتي) بعد رحيل القائد فينسنت كومباني؟ حسنا، بيب لا يرى أن هناك داعيا للاستعجال.

وأوضح "إذا آمنا باستطاعتنا (التعاقد مع مدافع) فسوف نفعل، وإن لم ننجح فسننجو دون ضم مدافع جديد. سوف نرى".

ويثق مدرب بايرن ميونيخ السابق في قدرات مدافعه ستونز الذي ارتكب هفوة قاتلة رفقة المنتخب الإنجليزي أمام هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبي.

وشدد "ستونز لاعب صغير وارتكب الأخطاء مرة أو مرتين. ليس كثيرا، وفي حالة إن كان لاعبا متفتح الذهن فسوف يصبح أقوى. تقبل تلك الأخطاء تعد جزءا من عملية تطوره ودفع نفسه نحو الأفضل فسينجح".

وعن لاعبه الشاب فيل فودين أكال الإسباني المديح قائلا: "هو أكثر لاعب موهوب شاهدته في حياتي، لكن مشكلته الوحيدة أن مدربه لا يعتمد عليه بشكل أساسي دوما - يمزح - آمل أن يتطور مستقبلا".

اقرأ أيضا:

تعديلات جديدة من اتحاد الكرة على نظام القيد في الموسم المقبل

كواليس مفاوضات الزمالك مع لاعب دجلة وسبب توقفها

أولى الصفقات.. الإسماعيلي يضم صاحب رائعة غينيا بيساو في الكاميرون

فيفا يعلن مواعيد مونديال الأندية قطر 2019

موقف محمد إبراهيم من رغبة المقاصة في ضمه

فريدة عثمان تقترب من تكرار إنجازها التاريخي