الرياضية السعودية: رينار مديرا فنيا للمنتخب لمدة عامين ونصف

على ما يبدو فأن الأمور على أعتاب الإعلان الرسمي. الفرنسي هيرفي رينار سيتولى تدريب منتخب السعودية.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت في تقرير حصري لها في الساعات الأولى من يوم الأحد، إتمام الاتفاق بين الاتحاد السعودي وهيرفي رينار لتولي الأخير مسؤولية تدريب منتخب السعودية.

وأتم الاتحاد السعودي تعاقده مع رينار يوم السبت، وفقا لمصادر مسؤولة تحدثت مع الصحيفة السعودية الشهيرة.

ووقع رينار على عقود تدريب منتخب السعودية لمدة عامين ونصف العام.

رينار تحدث في وقت سابق مع صحيفة Le360 المغربية ليكشف: " لدي قرار مهم يجب أن أتخذه في بداية الأسبوع وهناك أندية ومنتخبات في القارة الآسيوية ترغب في خدماتي".

"منتخب السعودية من بين الاختيارات، ولكن قرار مماثل لا يُتخَذ في 48 ساعة. انتظروا قراري بداية الأسبوع المقبل".

والأقرب الآن اتخاذ رينار لقرار تدريب منتخب السعودية.

الفرنسي صاحب الـ 50 عاما لم يسبق له التدريب في قارة آسيا، والآن يستعد لتجربة جديدة من نوعها مع منتخب السعودية.

المنتخب السعودي سيكون المنتخب الخامس الذي يتولى رينار مسؤولية قيادته، وذلك بعد توليه تدريب منتخبات زامبيا – على مرتين - وأنجولا وكوت ديفوار والمغرب.

وحقق رينار لقب أمم إفريقيا مرتين. مرة مع زامبيا عام 2012 ومرة مع كوت ديفوار عام 2015.

آخر تجارب رينار التدريبية كانت مع منتخب المغرب وخرج من دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وقاد رينار، المغرب في 43 مباراة ونجح في الانتصار 23 مرة والتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

ويستعد المنتخب السعودي للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة، وتنطلق المباريات في شهر سبتمبر المقبل.

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