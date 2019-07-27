تقرير يوناني: المدير الرياضي لـ باوك يواجه مهمة صعبة في بيع وردة "بسبب أزماته"

ينتظر ماريو برانكو المدير الرياضي لنادي باوك سالونيكا، مهمة صعبة في عملية بيع المصري عمرو وردة هذا الصيف، بحسب تقرير موقع Pagenews اليوناني.

التقرير ذكر أن برانكو قام بعمل مميز في عملية بيع اللاعبين هذا الصيف، وأتم أغلب المهام الموكلة إليه بنجاح.

برانكو الذي شغل منصبه قبل حوالي عام، باع 4 لاعبين، وأعار 8 آخرين، مع رحيل 9 أفراد بانتهاء عقودهم.

لكن التقرير استدرك وذكر أنه وبالرغم من نجاح برانكو في أغلب عمليات البيع، لكنه يواجه صعوبة كبيرة في التخلص من لاعبين اثنين في الفريق.

الأول هو الفرنسي تيمبو مولان الذي ينتهي عقده مع باوك في صيف 2020.

والثاني هو المصري عمرو وردة والذي يعد مهمة صعبة تنتظَر برانكو بحسب التقرير الذي وصف اللاعب بـ "الموهوب للغاية، لكنه تورّط في العديد من الأزمات الأخلاقية، آخرها تلك التي حدثت في معسكر منتخب مصر خلال كأس الأمم الإفريقية 2019".

وأضاف التقرير أن "سلوك وردة غير الملتزم تسبب في عدم نجاح خطط باوك في بيعه بعد أن خاطب العديد من الأندية الأخرى التي أغلقت بدورها الباب في وجه التعاقد مع اللاعب المصري بسبب سلوكه، وأيضا بسبب المقابل المادي المرتفع".

وأتم التقرير أن "المهمة في غاية الصعوبة على برانكو، إذ يواجه رهانا كبيرا لينجح في مهمتي بيع هذا الثنائي".

وردة (25 عاما) انتقل إلى باوك عام 2017 قادما من بانيتتوليكوس، لكنه لم ينجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق، وخرج معارا مرتين لـ أتروميتوس.

باوك حقق لقب الدوري في الموسم الماضي لأول مرة منذ 1985، ووردة غاب عن فريقه طوال الدور الثاني الذي قضاه معارا لـ أتروميتوس.

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