زياش: لم أتلق عرضا مناسبا حتى اللحظة

الأحد، 28 يوليه 2019 - 08:46

كتب : FilGoal

حكيم زياش - أياكس - الصورة من حساب أياكس

أوضح حكيم زياش نجم أياكس ومنتخب المغرب أن ناديه لم يتلق عرضا من فريق يرى الانضمام إليه مناسبا، مشيرا إلى سعادته بوجوده في صفوف بطل هولندا ورفضه الانتقال إلى إشبيلية.

حكيم زياش

النادي : أياكس

وقال زياش في حوار مع قناة فوكس سبورتس:"أشعر أني في بيتي هنا وألعب كثيرا. أعتقد أن إشبيلية في نفس مستوى أياكس، ولن أبدل أياكس بأي شيء".

وواصل اللاعب البالغ عمره 26 عاما "النادي المناسب لم يقدم عرضا بعد، لذا أنا مع أياكس الآن وأقدم كل ما لدي في الملعب. الكل يتعامل بشكل رائع. إنه فريق عظيم. نستمتع ولا يجب ترك ذلك هباء. لا ينبغي الرحيل لمجرد الرحيل، لابد أن يكون شيئا تريده".

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وأتم "مثلما قلت دائما، لابد أن تكون الصورة المثالية. كل شيء لابد أن يكون صحيحا. لن أترك أياكس إلا عندما أشعر بذلك".

بعد أداء استثنائي في الموسم الماضي لزياش توج فيه بالدوري وكأس هولندا ونال جائزة أفضل لاعب في أياكس، قال مسؤولو الأخير إن لاعب أسود الأطلس سيرحل نظرا لرغبة أندية عدة في الحصول على خدماته.

وقالت تقارير سابقة إن فرق مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول وبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ مهتمة باللاعب السابق لنادي تفينتي الهولندي.

وشارك زياش كبديل في فوز أياكس على ايندهوفن يوم السبت بنتيجة 2-صفر في بطولة كأس السوبر الهولندية والتي تسمى درع يوان كرويف.

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