سوق المدفعجية يشتعل.. سكاي: أرسنال واثق من إتمام صفقة ظهير سيلتيك

السبت، 27 يوليه 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

تيرني - سيلتيك

بداية يوم السبت كانت نارية على جماهير أرسنال بعد تأكيدات العديد من الصحف الموثوقة على إتمام النادي اتفاقه مع ليل الفرنسي بخصوص الجناح نيكولاس بيبي، والنيران مستمرة والآن الحديث عن صفقة أخرى.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها اقتراب أرسنال من التعاقد مع كيران تيرني ظهير أيسر سيلتيك الإسكتلندي.

وأشارت الشبكة وفقا لمصادرها الخاصة إلى "ثقة أرسنال تتزايد الآن بخصوص إتمام التعاقد مع تيرني".

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حتى الآن لم يُقدم أرسنال عرضه الثالث للنادي الإسكتلندي، ولكن "المحادثات تشير إلى أن جميع الأطراف ستكون راضية في النهاية بالعرض وستتم الصفقة"، وفقا لـ سكاي.

ديفيد أورنستين الصحفي الموثوق في إذاعة بي بي سي أشار في وقت سابق إلى أن الاختلاف بين أرسنال وسيلتيك حتى الآن هو اختلاف في طريقة دفع المبلغ وليس قيمة الصفقة نفسها.

أرسنال سيدفع 25 مليون جنيه إسترليني وسيلتيك موافق بالفعل على العرض، ولكن الاختلاف في طريقة دفع النادي اللندني لأموال الصفقة، حتى الآن.

تيرني صاحب الـ 22 عاما شارك في 40 مباراة الموسم الماضي بقميص سيلتيك ونجح في التسجيل مرة والصناعة 6 مرات.

الإسكتلندي خريج أكاديمية سيلتيك صعد للفريق الأول موسم 2015-16.

ومنذ صعوده للفريق الأول، شارك كيران في 170 مباراة مع سيلتيك ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 37 هدفا.

وحقق تيرني 5 ألقاب دوري مع سيلتيك ولقب الكأس 3 مرات والسوبر 3 مرات.

على الجانب الدولي، شارك تيرني في 12 مباراة مع منتخب إسكتلندا.

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