سباحة - فريدة عثمان تكرر إنجازها وتفوز ببرونزية سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم

نجحت السباحة المصرية فريدة عثمان في تكرار إنجازها ببطولة العالم للألعاب المائية بحصد برونزية منافسات 50 متر فراشة المقامة في كوريا الجنوبية.

وحسمت فريدة عثمان المركز الثالث بمنافسات 50 متر فراشة بزمن قدره 25.47 ثانية وبفارق 45 جزء من الثانية فقط عن الميدالية الذهبية.

وجاء ترتيب المراكز الثلاثة الأولى مثل النسخة الماضية في 2017، إذ حصدت السويدية سارة خوستروم الميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي، بينما حلت الهولندية رانومي كرومو في المركز الثاني والفوز بالميدالية الفضية، وحافظت فريدة عثمان على الميدالية البرونزية.

وكتبت فريدة التاريخ في النسخة الماضية من بطولة العالم بتحقيقها أول ميدالية في تاريخ مصر ببطولات العالم للسباحة.

وحققت فريدة إنجازا شخصيا بالتأهل إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وكانت فريدة قد صرحت عقب الميدالية البرونزية النسخة الماضية، أن هدفها هو الحفاظ على مستواها وتحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو 2020.

شاهد لحظة تحقيق عثمان للمركز الثالث:

Swedish swim-Queen, Sarah Sjöström, was still looking for her first gold medal here in Gwangju as she took on a strong field in the Women’s 50m Butterfly. All the action live! 💻 https://t.co/bEozhdW5qV #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/5Rskphea6k — FINA (@fina1908) July 27, 2019

