خاص مصدر بالأهلي لـ في الجول: الفوز بالدوري جدد الثقة في لاسارتي.. أغلقنا ملف رحيله

السبت، 27 يوليه 2019 - 13:59

كتب : أحمد الخولي

الأهلي في معسكر إسبانيا

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الممتاز أغلق تماما أي حديث أو تفكير في إمكانية تغيير الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي.

لاسارتي تولى مهمة الأهلي في يناير الماضي ومعه وصل الفريق إلى الصدارة التي ابتعد عنها بفارق كبير من النقاط أمام الزمالك.

ولكن الشكوك حول استمراره ظلت متواجدة خاصة بعد الهزيمة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، إلا أن التتويج بالدوري منحه فرصة أخرى حسبما أشار المصدر.

أخبار متعلقة

6 معلقين لقمة الأهلي والزمالك مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا زيادة القائمة لـ35 لاعبا.. ورفضنا لهذا السبب فرج عامر: بيراميدز مهتم للغاية بضم حسام حسن.. الأهلي ليس في الصفقة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا الأهلي بعدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك.. هذا ما سيحدث

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "ليس من المعقول الحديث عن مصير جهاز فني فاز بمسابقة كانت أقرب للخسارة منها للمكسب".

وأضاف "هناك حالة اقتناع ورضا عما يقدمه المدرب الأوروجوياني مع الفريق، وهناك تطور واضح في أداء الأهلي وتحديدا فيما يخص قدراته الهجومية".

وأوضح المصدر "لاسارتي مستمر مع الأهلي وهناك ثقة كاملة فيه ولن يغادر كما يتوقع أو يدعو البعض".

لاسارتي سبق له التتويج ببطولة الدوري لأكثر من مرة مع فريق ناسيونال والدوري التشيلي مع يونيفيرسداد، فيما حصد لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني موسم 2009/2010 رفقة فريق ريال سوسيداد، قبل أن يتوج بالدوري المصري لهذا الموسم مع الأهلي.

وقاد لاسارتي الأهلي في 28 مباراة حتى الآن حقق الفوز في 21 منهم وخسر 4 لقاءات، ومعه سجل الفريق 48 هدفا واستقبلت شباكه 17، وحقق معدل نقاط 2,36 نقطة في المباراة الواحدة.

ويمتد تعاقد مدرب الوصل الإماراتي الأسبق مع الأهلي حتى صيف 2020.

ويستعد الأهلي لمواجهة القمة يوم الأحد أمام الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

طالع أيضا

6 معلقين لقمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يكشف سبب رفض طلب الأهلي والزمالك

بيراميدز لن يفرط في 4 لاعبين

زيدان بعد السباعية: لست قلقا لكني مجروح

تريبيير عن رحيله من توتنام: هناك ما حدث في الكواليس

راموس: واجهنا أتليتكو على أنها مباراة ودية وهم اعتبروها نهائية

مارتين لاسارتي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الظهور الأول.. تريزيجيه أساسي أمام تشارلتون أثلتيك 8 دقيقة | مصر
حكم مجري يدير قمة الأهلي والزمالك.. غزارة في البطاقات وإثارة للجدل 14 دقيقة | الدوري المصري
البنزرتي التونسي يواجه الساورة الجزائري في تصفيات البطولة العربية 19 دقيقة | الوطن العربي
المصري لـ في الجول: اخترنا اللعب في الإسماعيلية من أجل مباريات الكونفدرالية 25 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - سيتي يضرب يوكوهاما بثلاثية في آخر إعداد لمواجهة ليفربول 40 دقيقة | أوروبا
رسميا - ولفرهامبتون يضم فاييخو من ريال مدريد على سبيل الإعارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 3 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي 4 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة

قد ينال إعجابك