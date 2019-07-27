خاص مصدر بالأهلي لـ في الجول: الفوز بالدوري جدد الثقة في لاسارتي.. أغلقنا ملف رحيله
السبت، 27 يوليه 2019 - 13:59
كتب : أحمد الخولي
كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الممتاز أغلق تماما أي حديث أو تفكير في إمكانية تغيير الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي.
لاسارتي تولى مهمة الأهلي في يناير الماضي ومعه وصل الفريق إلى الصدارة التي ابتعد عنها بفارق كبير من النقاط أمام الزمالك.
ولكن الشكوك حول استمراره ظلت متواجدة خاصة بعد الهزيمة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، إلا أن التتويج بالدوري منحه فرصة أخرى حسبما أشار المصدر.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "ليس من المعقول الحديث عن مصير جهاز فني فاز بمسابقة كانت أقرب للخسارة منها للمكسب".
وأضاف "هناك حالة اقتناع ورضا عما يقدمه المدرب الأوروجوياني مع الفريق، وهناك تطور واضح في أداء الأهلي وتحديدا فيما يخص قدراته الهجومية".
وأوضح المصدر "لاسارتي مستمر مع الأهلي وهناك ثقة كاملة فيه ولن يغادر كما يتوقع أو يدعو البعض".
لاسارتي سبق له التتويج ببطولة الدوري لأكثر من مرة مع فريق ناسيونال والدوري التشيلي مع يونيفيرسداد، فيما حصد لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني موسم 2009/2010 رفقة فريق ريال سوسيداد، قبل أن يتوج بالدوري المصري لهذا الموسم مع الأهلي.
وقاد لاسارتي الأهلي في 28 مباراة حتى الآن حقق الفوز في 21 منهم وخسر 4 لقاءات، ومعه سجل الفريق 48 هدفا واستقبلت شباكه 17، وحقق معدل نقاط 2,36 نقطة في المباراة الواحدة.
ويمتد تعاقد مدرب الوصل الإماراتي الأسبق مع الأهلي حتى صيف 2020.
ويستعد الأهلي لمواجهة القمة يوم الأحد أمام الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
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