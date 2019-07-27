كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري الممتاز أغلق تماما أي حديث أو تفكير في إمكانية تغيير الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي.

لاسارتي تولى مهمة الأهلي في يناير الماضي ومعه وصل الفريق إلى الصدارة التي ابتعد عنها بفارق كبير من النقاط أمام الزمالك.

ولكن الشكوك حول استمراره ظلت متواجدة خاصة بعد الهزيمة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، إلا أن التتويج بالدوري منحه فرصة أخرى حسبما أشار المصدر.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "ليس من المعقول الحديث عن مصير جهاز فني فاز بمسابقة كانت أقرب للخسارة منها للمكسب".

وأضاف "هناك حالة اقتناع ورضا عما يقدمه المدرب الأوروجوياني مع الفريق، وهناك تطور واضح في أداء الأهلي وتحديدا فيما يخص قدراته الهجومية".