قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن فريقه اختار ملعب الإسماعيلية ليكون ملعبه في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وأنه تم إخطار اتحاد الكرة المصري بذلك الأمر بشكل رسمي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الخولي قائلا: "اخترنا ملعب الإسماعيلية ليكون ملعبنا في بطولة الكونفدرالية، وأخطرنا الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي ليخطر بدوره الاتحاد الإفريقي".

وأضاف "ملعب الإسماعيلية مناسب للمصري في الكونفدرالية، لقرب المسافة من بورسعيد كما أننا كان لنا مباريات رائعة في البطولة بحضور جماهيري، الدعم الجماهيري مهم في مثل هذه المواجهات لذا اخترنا الإسماعيلية".

وواصل "الجهات الأمنية متفهمة بكل تأكيد أهمية مباريات المصري بحضور الجماهير في الكونفدرالية ومدير أمن الإسماعيلية الجديد له معزة كبيرة لدى أبناء بورسعيد لسنوات طويلة عمل خلالها في المدينة، ويعلم مدى عشق جماهير المصري لناديها وحرصها على مؤازرة الفريق".

ويواجه المصري الفائز بين مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من تنزانيا. في دور الـ64 من البطولة، وستقام المباريات في أيام 13 و14 15 سبتمبر ذهابا، و27 و28 و29 إيابا.

وكانت اعمال ترميم وإعادة رفع كفاءة استاد بورسعيد من أجل كأس الأمم الإفريقية قد بدأت منذ بداية شهر أبريل تحت إشراف القوات المسلحة وتولت إحدى شركات المقاولات الكبرى أعمال إعادة تجديد المدرجات.

لكن لاحظ مهندسو الشركة أن حديد التسليح بخرسانة المدرجات حدث به تآكل بشكل كبير ويؤثر بحالته هذه على كفاءة المدرجات وقدرتها على استيعاب الجماهير.

جمعت الشركة معداتها ورحلت بعد أن رفض مسؤوليها تحمل المسؤولية عن هذه المدرجات، وأكدت التقارير الهندسية للجنة الفنية التي تتابع العمل بالاستاد وتضم ممثلين لمديرية الإسكان بالمحافظة وعميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد واستشاريين وممثلين للقوات المسلحة وجود مشاكل فنية بالمدرجات.

ولم يتم حل المشكلة ليتم استبعاد الملعب من ضمن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية. وكانت إدارة النادي تنتظر نهاية كأس الأمم الإفريقية حتى تتحرك لدى الجهات المسؤولة لإعادة أعمال الإصلاح والترميم. (طالع التفاصيل)

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