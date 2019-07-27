البنزرتي التونسي يواجه الساورة الجزائري في تصفيات البطولة العربية

أسفرت قرعة تصفيات النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية عن وقوع البنزرتي التونسي في المجموعة الثانية مع شبيبة الساورة الجزائري وفولكان المنتمي لجزر القمر إضافة إلى بطل جيبوتي.

بينما تلعب في المجموعة الأولى أندية الزوراء العراقي والرفاع البحريني واتحاد طنجة المغربي إضافة إلى بطل الصومال.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ32 الذي ينطلق في منتصف أغسطس المقبل.

سحبت قبل قليل قرعة #التصفيات_الاولية المؤهلة إلى بطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال والتي يشارك فيها أندية: اتحاد طنجة المغربي - شبيبة الساورة الجزائري - الزوراء العراقي - البنزرتي التونسي - الرفاع البحريني - فولكان من جزر القمر بالإضافة إلى نادي من جيبوتي ونادي من الصومال. pic.twitter.com/TxnJMMu3tZ — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 27, 2019

ويجري الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة دور الـ32 يوم السبت في الدار البيضاء بالمغرب.

والمغرب يستضيف نهائي البطولة في إبريل المقبل. وتسمى النسخة الحالية بكأس محمد السادس.

ويمثل مصر في البطولة ناديا الإسماعيلي والاتحاد. وتوج النجم الساحلي بلقب النسخة الأخيرة.

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