البنزرتي التونسي يواجه الساورة الجزائري في تصفيات البطولة العربية

السبت، 27 يوليه 2019 - 15:07

كتب : FilGoal

البطولة العربية

أسفرت قرعة تصفيات النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية عن وقوع البنزرتي التونسي في المجموعة الثانية مع شبيبة الساورة الجزائري وفولكان المنتمي لجزر القمر إضافة إلى بطل جيبوتي.

بينما تلعب في المجموعة الأولى أندية الزوراء العراقي والرفاع البحريني واتحاد طنجة المغربي إضافة إلى بطل الصومال.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ32 الذي ينطلق في منتصف أغسطس المقبل.

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ويجري الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة دور الـ32 يوم السبت في الدار البيضاء بالمغرب.

والمغرب يستضيف نهائي البطولة في إبريل المقبل. وتسمى النسخة الحالية بكأس محمد السادس.

ويمثل مصر في البطولة ناديا الإسماعيلي والاتحاد. وتوج النجم الساحلي بلقب النسخة الأخيرة.

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