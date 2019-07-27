حكم مجري يدير قمة الأهلي والزمالك.. غزارة في البطاقات وإثارة للجدل

السبت، 27 يوليه 2019 - 15:13

كتب : وليد الحسيني

الحكم المجري فرانس كاراكو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا الأحد في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري.

ويقود المباراة تحكيميا فرانس كاراكو (حكم ساحة) ويعاونه كل من إشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع).

وأدار كاراكو مباراة في تصفيات التأهل للدوري الأوروبي بين كيلمارنوك الأسكتلندي وكوناس كواي الويلزي قبل 9 أيام أشهر خلالها 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين باللقاء الذي انتهى 1-1.

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ويبدو أن الحكم المجري مفرط في استخدام البطاقات الصفراء والحمراء إذ أشهر الأولى 104 مرة والثانية 9 مرات خلال 19 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

ولم يدر صاحب الـ36 عاما أي مباراة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي واكتفى بالتواجد في المباريات التأهيلية لكلتا المسابقتين، بجانب الدوري المحلي في بلاده.

وأصبح كاراكو حكما دوليا من قبل الفيفا في يناير من عام 2016.

وأشار تقرير لصحيفة csakfoci المجرية في أبريل الماضي إلى أن كاراكو مهدد بفقدان رخصته الدولية بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء وتسببه في لقطات مثيرة للجدل بالدوري المحلي.

واستعرضت الصحيفة بعض مقاطع الفيديو التي تُظهر أخطاء الحكم.

وكانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد.

الأهلي الزمالك

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