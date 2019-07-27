جودين: إنتر مثل أتليتكو.. وكانت لدي عروض من قطبي مانشستر ويوفنتوس

قال دييجو جودين مدافع إنتر ميلان إنه امتلك عروضا من يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لكن عقده مع فريقه السابق أتليتكو مدريد حال دون تفكيره في الرحيل خلال تلك الفترة، وذلك في حوار مطول أجراه اللاعب مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وصرح جودين قائلا: "البعض يتساءل كيف لدولة من 3.5 نسمة يمكنها أن تنتج هذا العدد الكبير من اللاعبين المتميزين، لكنه أمر يخص الثقافة، لا يوجد متر مربع في دولتنا لا ترى فيه كرة القدم والأطفال الذين يطاردون الكرة فيه".

وأضاف "نلعب في ظروف مثل الصقيع والحرارة والأمطار والشمس، لدينا تفهم كبير لكل الأجواء، لذا بعدما نعتاد على كل ذلك، لذا ما الذي قد يخيفنا؟ يمكننا أن نلعب على أي سطح على وجه الأرض".

صاحب الـ33 عاما انضم إلى إنتر ميلان مجانا في صيف 2019 بعد نهاية عقده مع أتليتكو مدريد.

وواصل النجم الأوروجوياني حديثه قائلا: "إنتر كان أكثر جدية في مفاوضات ضمي عن أي ناد آخر، وقدموا لي مشروعهم الطموح مثلي، أحببت الفكرة أن أساعد النادي على تحقيقه".

واستطرد "الأمر صحيح، كانت لدي عروض من يوفنتوس ومانشستر يونايتد، في الماضي كان هناك مانشستر سيتي كذلك، لكن في ذلك الوقت كان لدي عقد مع أتليتكو ولم أكن أفكر حول الرحيل، هذا الصيف كان عقدي ينتهي".

وأكمل "يمكنني أن أقول إنه لم ينجح ناد آخر في إقناعي مثلما فعل إنتر، بجانب أن زوجتي ولدت في كالياري، وتتحدث الإيطالية وتساعدني على تعلم اللغة، ووالدها بيبي هيريرا لعب لكالياري مع إينزو فرانشيسكولي، لذا كان لدينا الكثير من الأحاديث عن الدوري الإيطالي".

وتابع "يوجد الكثير من الأمور المشتركة بين إنتر وأتليتكو مدريد، خاصة في محاولة السعي لكسر الهيمنة على اللقب المحلي، هدف إنتر هو الفوز ونحن بحاجة للعمل الشاق والطموح لإنهاء سيطرة يوفنتوس".

وأردف "كونتي يذكرني بسيميوني، كلاهما اختبر الكرة بنفس الشغف ويركزان على التفاصيل والحصول على أفضل ما يمكن من لاعبيهم، كونتي يعرف ما يريده ويصل مباشرة إلى صلب الموضوع، وهو أمر مثالي للاعب كرة القدم".

وأضاف "أعترف، أن سيميوني تحدث معي كثيرا عن إنتر، ناقشنا هذه الخطوة، وقال إن إنتر كان أكبر فريق يعرفه وجماهيره شغوفة".

وأتم "دييجو سيميوني مدرب كبير ويتبع فكرا كرويا وثقافة سمحت لأتليتكو أن يقاتل مع برشلونة وريال مدريد، كانت الطريقة المناسبة الوحيدة للمنافسة ضدهم، إن لعبنا بأسلوبهم لما كنا اقتربنا منهم أبدا".

جودين انضم إلى أتليتكو قادما من فياريال في صيف 2010 بمبلغ 8 ملايين يورو، وخلال 9 أعوام مع الروخيبلانكوس حصد لقب الدوري مرة وكأس الملك مرة وكأس السوبر المحلية مرة والدوري الأوروبي مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرتين بجانب وصوله لنهائي دوري الأبطال مرتين لكن لم يكتب له النجاح ضد نفس الخصم، ريال مدريد.

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