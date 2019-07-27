الظهور الأول.. تريزيجيه أساسي أمام تشارلتون أثلتيك
السبت، 27 يوليه 2019 - 15:19
كتب : FilGoal
يستعد محمود تريزيجيه للمشاركة لأول مرة في مباراة مع ناديه الجديد أستون فيلا يوم السبت حين يواجه الأخير فريق تشارلتون أثلتيك وديا.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
وأعلن النادي الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيلة لاعبيه التي تستعد للمباراة المقامة في لندن وتنطلق في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.
ويبدأ تريزيجيه المباراة، إلى جانب مواطنه وقائد منتخب مصر، أحمد المحمدي.
Our starting XI at Charlton, as @Trezeguet makes his debut:
Steer, Elmohamady, Konsa, Mings, Taylor, Hourihane, McGinn, Grealish, El Ghazi, Trezeguet, Davis.#AVFC pic.twitter.com/22zdPP3obF— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 27, 2019
والمباراة هي قبل الأخيرة في الوديات التي يستعد بها فيلا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.
وفاز فيلا على مينيسوتا يونايتد الأمريكي وشروزبري تاون ووالسال الإنجليزيين ويواجه لايبزيج الألماني في 3 أغسطس.
ويستهل فيلا مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه توتنام.
وانضم تريزيجيه نجم الفراعنة إلى أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي.
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