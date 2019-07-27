الظهور الأول.. تريزيجيه أساسي أمام تشارلتون أثلتيك

السبت، 27 يوليه 2019 - 15:19

كتب : FilGoal

تريزيجيه (الموقع الرسمي لأستون فيلا)

يستعد محمود تريزيجيه للمشاركة لأول مرة في مباراة مع ناديه الجديد أستون فيلا يوم السبت حين يواجه الأخير فريق تشارلتون أثلتيك وديا.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وأعلن النادي الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيلة لاعبيه التي تستعد للمباراة المقامة في لندن وتنطلق في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ تريزيجيه المباراة، إلى جانب مواطنه وقائد منتخب مصر، أحمد المحمدي.

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والمباراة هي قبل الأخيرة في الوديات التي يستعد بها فيلا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وفاز فيلا على مينيسوتا يونايتد الأمريكي وشروزبري تاون ووالسال الإنجليزيين ويواجه لايبزيج الألماني في 3 أغسطس.

ويستهل فيلا مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه توتنام.

وانضم تريزيجيه نجم الفراعنة إلى أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي.

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