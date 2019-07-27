تقرير: بيراميدز يهزم الهلال السعودي في سباق ضم لاعب أوغندا

السبت، 27 يوليه 2019 - 16:44

كتب : FilGoal

لومالا عبده

قال موقع Kawowo الأوغندي يوم السبت إن نادي بيراميدز يستعد خلال ساعات الإعلان عن تعاقده مع لومالا عبده لاعب منتخب أوغندا.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة تمت بين بيراميدز ونادي كالمار السويدي لانتقال اللاعب البالغ عمره 22 عاما من الأخير إلى الدوري المصري.

وكتب أن المهاجم في مصر حاليا بعد إتمام الصفقة التي تجمعه مجددا بالفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز والذي رحل عن تدريب منتخب أوغندا بعد خروج الأخير من كأس إفريقيا 2019.

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ولعب لومالا لفريق سيرنيانسكا السويدي في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من كالمار.

وقدم لومالا أداء طيبا مع أوغندا في كأس إفريقيا بفضل سرعته وقدرته على المراوغة لكن رحلته توقفت أمام السنغال في الدور ثمن النهائي.

وزعم الموقع أن بيراميدز ظفر باللاعب الذي حاول نادي الهلال السعودي التعاقد معه.

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