تقرير: بيراميدز يهزم الهلال السعودي في سباق ضم لاعب أوغندا

قال موقع Kawowo الأوغندي يوم السبت إن نادي بيراميدز يستعد خلال ساعات الإعلان عن تعاقده مع لومالا عبده لاعب منتخب أوغندا.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة تمت بين بيراميدز ونادي كالمار السويدي لانتقال اللاعب البالغ عمره 22 عاما من الأخير إلى الدوري المصري.

وكتب أن المهاجم في مصر حاليا بعد إتمام الصفقة التي تجمعه مجددا بالفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز والذي رحل عن تدريب منتخب أوغندا بعد خروج الأخير من كأس إفريقيا 2019.

ولعب لومالا لفريق سيرنيانسكا السويدي في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من كالمار.

وقدم لومالا أداء طيبا مع أوغندا في كأس إفريقيا بفضل سرعته وقدرته على المراوغة لكن رحلته توقفت أمام السنغال في الدور ثمن النهائي.

وزعم الموقع أن بيراميدز ظفر باللاعب الذي حاول نادي الهلال السعودي التعاقد معه.

طالع أيضا

تريزيجيه أساسي أمام تشارلتون أثلتيك

تعرف على حكم قمة الأهلي والزمالك

تعرف على قرعة تصفيات البطولة العربية

المصري يحدد ملعبه في الكونفدرالية

الأهلي متمسك بلاسارتي

إنجاز تاريخي لفريدة عثمان