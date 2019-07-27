بالفيديو - ركلات الترجيح تنصر إنتر على باريس وديا

السبت، 27 يوليه 2019 - 16:00

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

فاز إنتر ميلان على باريس سان جيرمان يوم السبت في مباراة ودية استضافتها جزيرة تايبا الواقعة بمنطقة ماكاو، والتي امتدت لركلات ترجيح بعد انتهاء وقتها الأصلي بنتيجة 1-1.

وكاد بطل فرنسا يظفر بالمباراة لولا هدف متأخر سجله صامويل لونجو في الدقيقة 94.

وأحرز الألماني تيلو كيهرير هدف باريس في الدقيقة 41.

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وحصل ماركو فيراتي الإيطالي لاعب باريس على جائزة رجل المباراة.

وكانت المباراة هي الإعدادية الثالثة لباريس من أجل الموسم الجديد بعد فوزه على دينامو دريسدين بنتيجة 6-1 وتعادله بهدف لمثله أمام نورنبرج.

بينما خاض إنتر 3 مباريات ودية قبل هذه المواجهة، فاز على لوجانو السويسري وخسر أمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

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