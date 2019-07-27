زيدان بعد السباعية: لست قلقا لكني مجروح

السبت، 27 يوليه 2019 - 10:48

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد غضبه من سقوط مدو لفريقه يوم السبت بنتيجة 7-3 أمام أتليتكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال، لكنه يثق أن ناديه سيكون في أتم جاهزية للموسم الجديد.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"دخلنا المباراة بشكل سيء جدا. بعد 8 دقائق بتنا متأخرين بنتيجة 2-صفر. لم تكن لنا ردة فعل لنغير شيئا. الشوط الأول كان صعبا. كنا سيئين في كل شيء، وبالأخص افتقدنا للحدة. سجلوا 7 أهداف، لا يمكن حدوث ذلك. كانوا أفضل في كل شيء ولا يوجد ما يقال أكثر من هذا".

وواصل المدرب المتوج مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات "نستعد لموسم ونحن هادئون. سنكون متحفزين بالشكل اللازم، لا أشك في ذلك. سيكون موسما طيبا، أنا مقتنع بذلك. اليوم لا يمكن أن نكون سعداء. أنا مقتنع أن لدي فريقا سينافس وسيكون جيدا. علينا العودة والحصول على بعض الراحة. لا يقلقني ما حدث لكني مجروح. حين تخسر، لا تلعب لتخسر، لكن هذا ما حدث، لا يمكن النظر إلى الخلف. إنها مباراة سيئة وعلينا التفكير فيما فعلناه".

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وهيمن أتليتكو على المباراة التي أقيمت في أمريكا وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 5-صفر قبل أن يكمل استعراضه في الشوط الثاني.

ويسافر ريال مدريد إلى ميونيخ الألمانية ليشارك في كأس أودي ويواجه يوم الثلاثاء فريق توتنام الإنجليزي، وبعد 24 ساعة يلعب ضد بايرن ميونيخ أو فينيرباهتشة التركي.

ويلعب ريال مدريد وديا ضد فريق سالزبورج النمساوي في 7 أغسطس ويبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 17 أغسطس بمواجهة مضيفه سيلتا فيجو.

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