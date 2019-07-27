خاص مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي والزمالك طلبا زيادة القائمة لـ35 لاعبا.. ورفضنا لهذا السبب
السبت، 27 يوليه 2019 - 11:03
كتب : عاطف شادي
الأهلي والزمالك طلبا زيادة عدد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد إلى 35 لاعبا ولكن الطلب رُفض من اتحاد الكرة بحسب ما زعم مصدر مُسيّر لشؤون الاتحاد بعد استقالة مجلس إدارته عقب الإخفاق في كأس أمم إفريقيا.
لوائح القيد في الموسم الكروي الجديد تغيرت، فقائمة الأندية ستضم 30 لاعبا ويمكن ضم 4 محترفين أجانب مع إضافة لاعب خامس من شمال إفريقيا أو سوريا أو فلسطين ويعامل معاملة اللاعب المصري.
هذا بالإضافة لتحديد عدد المعارين من أي ناد بواقع 5 فقط مع إمكانية استبدال 5 لاعبين خلال الموسم، بجانب الأحقية في إعارة ثلاثي من مواليد 97 وثنائي أجنبي.
وقال مصدر رفيع المستوى باتحاد الكرة: "الجبلاية، رفضت ضغوطا من جانب الأهلي والزمالك وبعض الأندية الأخرى بشأن القائمة، التي أُصدرت مؤخرا، وبعض شروط القيد في الموسم الجديد".
وأضاف المصدر لـFilGoal.com "الأهلي والزمالك طالبا بأن تكون قائمة الموسم الجديد مكونة من 35 لاعبا بالإضافة إلى 10 لاعبين في قائمة المعارين، مع وجود قائمة انتظار مثلما حدث في السنوات الماضية، وأشار الناديان إلى أن طلبهما يأتي لوعود حصلا عليها من بعض مسؤولي المجلس السابق للجبلاية".
وأوضح "رفضنا ضغوط الناديين بعد استشارة وليد العطار مدير شؤون اللاعبين وجميع المسؤولين عن اللجنة والتأكد من أن شروط القيد المعلنة هي الأفضل للجميع ولمصلحة الكرة المصرية".
ولفت إلى "تم إضافة لاعبين اثنين أجانب في الإعارة و3 مواليد 97 من أجل الحفاظ على حقوق الأندية المالية وليس بسبب الضغوط كما يتصور البعض".
المصدر أتم "المصلحة العامة هي من حددت شكل القائمة وشروط القيد الجديدة".
باب القيد سوف يُفتح يوم 29 يوليو وهو اليوم التالي مباشرة للقاء القمة بين الأهلي والزمالك لإتاحة الفرصة للأندية لقيد لاعبيها سريعا في القائمة الإفريقية التي حدد الاتحاد الإفريقي "كاف" يوم 31 يوليو كآخر موعد للتسجيل.
وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 41 في تاريحخ وهو الرابع على التوالي بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1، فيما اكتفى الزمالك بالوصافة والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
الثنائي بيراميدز والمصري سوف يشاركان في مسابقة الكونفدرالية لاحتلالهما المركز الثالث والرابع على الترتيب.
الأهلي سيواجه فريق أطلع بره من جنوب السودان، بينما يلعب الزمالك أمام فريق ديكيداها الصومالي.
وعلى جانب الكونفدرالية يلتقي بيراميدز مع فريق إيتوال دو كونجو (النجم الكونغولي) من جمهورية الكونغو في الدور التمهيدي الأول للبطولة.
ولن يلعب المصري في الدور التمهيدي الأول، ويلعب مع الفائز بين مقديشيو سيتي الصومالي، وماليندي من تنزانيا.
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