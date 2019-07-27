الأهلي والزمالك طلبا زيادة عدد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد إلى 35 لاعبا ولكن الطلب رُفض من اتحاد الكرة بحسب ما زعم مصدر مُسيّر لشؤون الاتحاد بعد استقالة مجلس إدارته عقب الإخفاق في كأس أمم إفريقيا.

لوائح القيد في الموسم الكروي الجديد تغيرت، فقائمة الأندية ستضم 30 لاعبا ويمكن ضم 4 محترفين أجانب مع إضافة لاعب خامس من شمال إفريقيا أو سوريا أو فلسطين ويعامل معاملة اللاعب المصري.

هذا بالإضافة لتحديد عدد المعارين من أي ناد بواقع 5 فقط مع إمكانية استبدال 5 لاعبين خلال الموسم، بجانب الأحقية في إعارة ثلاثي من مواليد 97 وثنائي أجنبي.

وقال مصدر رفيع المستوى باتحاد الكرة: "الجبلاية، رفضت ضغوطا من جانب الأهلي والزمالك وبعض الأندية الأخرى بشأن القائمة، التي أُصدرت مؤخرا، وبعض شروط القيد في الموسم الجديد".

وأضاف المصدر لـFilGoal.com "الأهلي والزمالك طالبا بأن تكون قائمة الموسم الجديد مكونة من 35 لاعبا بالإضافة إلى 10 لاعبين في قائمة المعارين، مع وجود قائمة انتظار مثلما حدث في السنوات الماضية، وأشار الناديان إلى أن طلبهما يأتي لوعود حصلا عليها من بعض مسؤولي المجلس السابق للجبلاية".