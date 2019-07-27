راموس بعد الخسارة القاسية أمام أتليتكو: خضنا مباراة ودية وهم اعتبروها نهائية

السبت، 27 يوليه 2019 - 11:00

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

اعترف سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أن فريقه لم يبد اهتماما كافيا بمواجهته لأتليتكو مدريد والتي انتهت يوم السبت بفوز الأخير بنتيجة 7-3 في الكأس الدولية للأبطال.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"هناك طرق عدة للخسارة، لكن لا يمكننا السقوط بالشكل الذي حدث اليوم. لعبنا المباراة على أنها ودية، فارق كبير، ونحن محبطون الآن. النتيجة سيئة جدا وعلينا محاولة الوصول للمستوى الذي نأمله. طموحنا كما هو".

واستمر المدافع البالغ عمره 33 عاما "هذا هو الفارق في كرة القدم. لعبنا مباراة ودية وهم خاضوها كأنها نهائية. علينا اللعب بحدة في كل مباراة. إنهم منافسونا المحليون، مشجعو ريال مدريد محبطون مثلنا لأنك لن تعود إلى ديارك سعيدا بهذه الخسارة. لدي ثقة كبيرة، وبعد سنوات عديدة لي هنا، لو رأيت أن هذا الفريق غير قادر على الفوز سأكون أول من يرحل. ثقتي هائلة في هذا الفريق وفي جمهوره".

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وهيمن أتليتكو على المباراة التي أقيمت في أمريكا وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 5-صفر قبل أن يكمل استعراضه في الشوط الثاني.

ويسافر ريال مدريد إلى ميونيخ الألمانية ليشارك في كأس أودي ويواجه يوم الثلاثاء فريق توتنام الإنجليزي، وبعد 24 ساعة يلعب ضد بايرن ميونيخ أو فينيرباهتشة التركي.

ويلعب ريال مدريد وديا ضد فريق سالزبورج النمساوي في 7 أغسطس ويبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 17 أغسطس بمواجهة مضيفه سيلتا فيجو.

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