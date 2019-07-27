كشف مصدر مقرب من إدارة بيراميدز اللاعبين الذين يتمسك بهم الفريق ولن يسمح برحيلهم لأنهم بمثابة الأعمدة الرئيسية للنادي الذي يستعد لأول مشاركة قارية في تاريخه.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"بيراميدز حدد 4 لاعبين لن يفرط فيهم، هم عبد الله السعيد ونبيل عماد (دونجا) ورجب بكار وأحمد منصور".

وواصل"أي لاعب آخر يتقبل النادي التفاوض من أجل بيعه بشرط الحصول على المقابل المادي الذي حددته الإدارة".

وشارك الثلاثي السعيد ودونجا ومنصور مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي.

وانتدب بيراميدز اللاعبين إسلام عيسى وأحمد علي استعدادا للموسم الجديد ورحل عنه أوكوتشيوكو أزوبويكي النيجيري وكينو البرازيلي وناصر منسي وعاد عمر خربين إلى الهلال السعودي بعدما انتهت مدة استعارته.

ويستعد بيراميدز بقوة للموسم المقبل الذي يأمل فيه المنافسة على لقب الدوري ويشارك في الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ64 ويواجه نادي ايتوال دو كونجو الكونغولي.

وتعاقد بيراميدز مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر خلفا لرامون دياز الأرجنتيني.

وديسابر، الذي رحل عن منتخب أوغندا بعد كأس إفريقيا 2019، لديه خبرة كبيرة في كرة القدم الإفريقية ودرب النادي الإسماعيلي.

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