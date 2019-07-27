تريبيير يكشف سبب رحيله عن توتنام.. "هناك ما حدث خلف الكواليس"

السبت، 27 يوليه 2019 - 12:20

كتب : FilGoal

كيران تريبيير - أتليتكو مدريد

كشف كيران تريبيير مدافع أتليتكو مدريد الجديد سبب رحيله عن صفوف توتنام، مشيرا إلى "هناك ما حدث خلف الكواليس".

كيران تريبيير

النادي : أتليتكو مدريد

توتنام هوتسبر

أتليتكو مدريد تعاقد رسميا مع تريبيير ظهير أيمن توتنام مقابل 20 مليون جنيه استرليني لمدة 3 سنوات، ويبدو أن هناك ما أجبره على ترك النادي اللندني.

وقال تريبيير في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "أظن أنه كان الوقت المناسب بالنسبة لي للتغيير والانتقال إلى مكان آخر".

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وأضاف "لا يعني ذلك بالضرورة أنني احتجت للرحيل بشدة ولكن هناك ما حدث خلف الكواليس في توتنام، وهو مالا أود الخوض فيه، ولكني احتجت للرحيل بسبب ذلك".

وأشار اللاعب إلى مساعدة الثنائي دييجو كوستا وألفارو موراتا، الذي لعبا مع غريمه السابق تشيلسي، على التأقلم في إسبانيا.

وأوضح "الأمر كان أسهل مما توقعت. الفتيان كانوا لا يصدقون معي، منذ أن وصلت وهم يرحبون بي، والمدرب أيضا".

وتابع "الثنائي موراتا وكوستا كان رائعا معي للغاية، وشرح لي ما يعنيه اللعب لأتليتكو وما يعنيه الأمر للجماهير".

تريبيير كان لاعبا أساسيا رفقة المنتخب الإنجليزي الذي وصل إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

ومع توتنام وصل صاحب الـ28 عاما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول 2-0.

تريبيير انضم إلى توتنام قادما من بيرنلي في صيف 2015 بمبلغ 4.9 مليون يورو وكان تعاقده حتى صيف 2022.

وشارك تريبيير خلال الموسم المنقضي في 38 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.

واستعدادا للموسم الجديد تعاقد أتليتكو مع جواو فيليكس وماركوس يورينتي وماريو هيرموسو وكيران تريبيير وفيليبي ورينان لودي وإيفان سابونييتش وهيكتور هيريرا.

ورحل عن النادي أنطوان جريزمان ولوكاس هيرنانديز ورودري وجيلسون مارتينز ولوسيانو فييتو وبرنارد مينساه وفيليبي لويس ودييجو جودين وأندريه مورييرا ونوين بيريز وأكسيل ويرنر وخوان فران.

ويستهل فريق روخيبلانكوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة ضيفه خيتافي في 18 أغسطس.

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