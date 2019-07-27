قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن بيكيتي سيلفا جناح الفريق سيخضع لبرنامج إعداد قبيل انضمامه للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "سيتم وضع برنامج إعداد لبيكيتي سيلفا الوافد لجديد لصفوف الفريق قبيل انضمامه لتدريباتنا استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف "بيكيتي سيعود إلى بلاده في رحلة سريعة ليصطحب أسرته قبل أن يعود للانتظام في فترة الإعداد مع الفريق".

وأعلن الإسماعيلي يوم الجمعة عن ضم جناح غينيا بيساو الدولي بعد رحيله عن نادي الشعلة السعودي.

وقضى صاحب الـ26 عاما معظم مسيرته في البرتغال إذ أنه أحد ناشئ نادي براجا قبل أن ينضم على مارتيمو، ولعب لنادي فاريسي الإيطالي قبل رحيله إلى الشعلة السعودي.

وشارك بيكيتي في كأس الأمم الإفريقية 2019 مع منتخب غينيا بيساو في كل مباريات دور المجموعات ضد الكاميرون وبنين وغانا، وودع المنتخب البطولة من دور المجموعات.