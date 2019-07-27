خاص الإسماعيلي لـ في الجول: بيكيتي سيخضع لبرنامج إعداد قبل انضمامه للتدريبات

السبت، 27 يوليه 2019 - 13:26

كتب : ياسر الشريف

بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن بيكيتي سيلفا جناح الفريق سيخضع لبرنامج إعداد قبيل انضمامه للتدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "سيتم وضع برنامج إعداد لبيكيتي سيلفا الوافد لجديد لصفوف الفريق قبيل انضمامه لتدريباتنا استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف "بيكيتي سيعود إلى بلاده في رحلة سريعة ليصطحب أسرته قبل أن يعود للانتظام في فترة الإعداد مع الفريق".

أخبار متعلقة

رسميا – الإسماعيلي يضم صاحب رائعة غينيا بيساو في الكاميرون المنياوي لـ في الجول: إذا لم يرحل عواد سيستكمل عقده مع الإسماعيلي الإسماعيلي لـ في الجول: نحتاج 5 أو 6 صفقات من أصحاب الخبرة للعودة إلى مستوانا

وأعلن الإسماعيلي يوم الجمعة عن ضم جناح غينيا بيساو الدولي بعد رحيله عن نادي الشعلة السعودي.

وقضى صاحب الـ26 عاما معظم مسيرته في البرتغال إذ أنه أحد ناشئ نادي براجا قبل أن ينضم على مارتيمو، ولعب لنادي فاريسي الإيطالي قبل رحيله إلى الشعلة السعودي.

وشارك بيكيتي في كأس الأمم الإفريقية 2019 مع منتخب غينيا بيساو في كل مباريات دور المجموعات ضد الكاميرون وبنين وغانا، وودع المنتخب البطولة من دور المجموعات.

طالع أيضا

رئيس سموحة: بيراميدز يريد حسام حسن

فرج عامر: ليس الزمالك فقط من يرغب في أبو جبل

اتحاد الكرة يخاطب أندية الدوري من أجل جوائز الموسم

خبر في الجول - عواد في نادي الزمالك لإتمام انتقاله للفريق

عبد الشافي سعيد بالعودة للزمالك

تقرير: هل يخطف يوفنتوس لوكاكو من إنتر؟

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الظهور الأول.. تريزيجيه أساسي أمام تشارلتون أثلتيك 8 دقيقة | مصر
حكم مجري يدير قمة الأهلي والزمالك.. غزارة في البطاقات وإثارة للجدل 14 دقيقة | الدوري المصري
البنزرتي التونسي يواجه الساورة الجزائري في تصفيات البطولة العربية 20 دقيقة | الوطن العربي
المصري لـ في الجول: اخترنا اللعب في الإسماعيلية من أجل مباريات الكونفدرالية 25 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - سيتي يضرب يوكوهاما بثلاثية في آخر إعداد لمواجهة ليفربول 40 دقيقة | أوروبا
رسميا - ولفرهامبتون يضم فاييخو من ريال مدريد على سبيل الإعارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 3 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي 4 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة

قد ينال إعجابك