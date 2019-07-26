سكاي: يوفنتوس يستغل تعثر إنتر في ضم لوكاكو.. سيستخدم ورقة رابحة لضم البلجيكي

قرر يوفنتوس مزاحمة مواطنه إنتر ميلان واستغلال تعثره في ضم مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو من أجل الظفر بخدماته.

روميلو لوكاكو النادي : مانشستر يونايتد

وأشار الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو في تقريره لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي إلى أن يوفنتوس قرر إغراء يونايتد بضم باولو ديبالا ضمن الصفقة.

ويتوقف الأمر الآن على ديبالا هل سيقبل بالانتقال إلى يونايتد أم لا قبل التقدم بعرض للنادي الإنجليزي.

يذكر أن آخر عرض تقدم به إنتر ميلان ليونايتد هو 60 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كإضافات وهو ما لم يقبله النادي الإنجليزي.

ويريد يونايتد الحصول على 85 مليون يورو وأعطى إنتر مهلة قبل أن يرفض مناقشة عروض أخرى لمهاجمه البلجيكي.

اقرأ أيضا:

البدري: لم أوقع على عقود تدريب الزمالك.. النادي أحق بأبنائه

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق