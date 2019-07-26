عبد الشافي: حان وقت العودة لخدمة بيتي الزمالك.. لن أنسى أيامي مع أهلي جدة

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

الزمالك المقاولون محمد عبد الشافي شيكابالا

أعلن محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة توقيعه على عقود انضمامه لـ الزمالك لمدة 3 سنوات.

FilGoal.com كشف في وقت سابق توقيع عبد الشافي على عقود انضمامه لـ الزمالك في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وحرص عبد الشافي على توجيه الشكر لأهلي جدة في رسالة مطولة عبر حسابه الشخصي على (انستجرام)، ليكتب نصا: "بعد أكثر من 5 سنوات تشرفت خلالهم بتمثيل أهلي جدة السعودي وجمهوره العظيم الذي كان سندي وضهري والداعم الأول لي في السعودية بعد الله سبحانه وتعالى وخلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي على كأس ولي العهد ودوري عبد اللطيف جميل وكأس خالد الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي".

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"فهذه الأيام لن تُنسى، أتقدم بخالص الشكر لنادي الأهلي السعودي ومجلس إدارته المحترم ولكل جماهير وعشاق النادي، على هذه الفترة التي لا تُنسى وعلى هذا الحب والدعم الذي لاقيته منذ أول يوم لي في النادي".

"ولكن حان الوقت للعودة لخدمة النادي الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وكان لجمهوره أيضا اليد العليا لظهور اسمي ووصولي لما أنا عليه اليوم".

"فقد وقعت بحمد الله على عقود عودتي مرة أخرى إلى بيتي نادي الزمالك لمدة 3 سنوات".

وانضم عبد الشافي إلى الزمالك قادما من غزل المحلة في عام 2009 ورحل عنه في 2014 لينضم إلى أهلي جدة معارا قبل أن يتم شرائه نهائيا.

صاحب الـ 34 عاما لعب 150 مباراة بقميص الزمالك في الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا والسوبر ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 14.

وحصد عبد الشافي لعب الدوري مرة والكأس مرتين مع الزمالك.

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