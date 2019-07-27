ما نعتاد على رؤيته في الدوريات الأوروبية الكبرى، سنراه مع ختام الدوري المصري هذا الموسم.

مصدر مسؤول في اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com مخاطبة الأندية الـ 18 في الدوري المصري خلال الساعات الماضية لأخذ آرائهم بخصوص اختيارات الأفضل في الموسم.

حفل "أوسكار" الكرة المصرية، كما أسماه المصدر، سيقام عقب عيد الأضحى المبارك وسيتم من خلاله تكريم كل الفائزين.

كل مدرب من مدربي الأندية الـ 18 في الدوري سيختار أفضل اللاعبين في الدوري على أن يرسل البيانات لاتحاد الكرة في خطاب رسمي.

الاختيارات ستكون على النحو التالي: أفضل لاعب في الموسم – أفضل لاعب صاعد – أفضل أخلاق رياضية – أفضل حارس مرمى – أفضل حكم.

إلى جانب تكريم لهداف الدوري المصري – أحمد علي الهداف في الوقت الحالي برصيد 18 هدفا – ويليه محمود علاء 15 -

وأشار المصدر إلى "لأول مرة سيتم تنفيذ فكرة حفل الأوسكار في الدوري المصري تحت رعاية الاتحاد وسيتم تحديد موعد الحفل وإخطار جميع المختارين للجوائز عقب نهاية إجازة عيد الأضحى".

الموسم الطويل للغاية حُسم أخيرا قبل مباراة الختام بين الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل.

الأهلي بطلا للدوري والزمالك في المركز الثاني، والثنائي يشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

بيراميدز وبعد ظهوره الأول في الدوري بحلته الجديدة أحتل المركز الثالث وضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية، إلى جانب مشاركة المصري صاحب المركز الرابع.

هبط الثلاثي بتروجت والداخلية والنجوم إلى الدرجة الثانية، بينما صعد الثلاثي طنطا وأسوان ونادي مصر.

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