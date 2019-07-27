رئيس سموحة يكشف طلباته لبيع أبو جبل لـ الزمالك ويُصرح "جهة أخرى ترغب في ضمه"

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مطالبه من أجل الاستغناء عن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق.

وقال فرج عامر: "عندما تحدث معي رئيس مجلس إدارة الزمالك من أجل أبو جبل طلبت ثنائي الفريق الأبيض إلى جانب قيمة مالية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "طلبت عمر صلاح بشكل نهائي وإما محمد عنتر أو أحمد أبو الفتوح بشكل نهائي أيضا، إلى جانب استعارة مصطفى محمد وقيمة مالية".

وواصل "المحادثات تعثرت وقتها، ويوجد أيضا جهة أخرى ترغب في التعاقد مع أبو جبل".

ولم يذكر رئيس سموحة أسم الفريق الآخر الذي يرغب في ضم أبو جبل، مشيرا إلى "الجهة الأخرى لم تعلن رغبتها بشكل علني على عكس الزمالك، ومن هنا فلن أذكر اسم الفريق".

وأردف "إلى جانب وجود رغبة لدى حسام حسن مدرب الفريق في استمرار أبو جبل. يوجد 3 أطراف هنا".

وأتم "لن نقدر على بيع أبو جبل إلا في حالة إيجاد البديل المناسب له لأنه أظهر للجميع في الربع الأخير في الموسم أنه الأفضل في مصر".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عقد أبو جبل لجلسة مع مسؤولي الزمالك اليوم الجمعة داخل مقر النادي لاتفاق عل الشروط الشخصية. (طالع التفاصيل)

محمد أبو جبل صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع سموحة حتى 2021.

وشارك أبو جبل في 33 مباراة الموسم الحالي مع سموحة واهتزت شباكه 38 مرة في الدوري المصري.

ولعب أبو جبل من قبل بقميص الزمالك في الفترة ما بين 2013-14 و2015-16.

مع الزمالك، شارك أبو جبل في 17 مباراة واهتزت شباكه 11 مرة.

اقرأ أيضا:

البدري: لم أوقع على عقود تدريب الزمالك.. النادي أحق بأبنائه

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق