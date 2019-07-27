فرج عامر: بيراميدز مهتم للغاية بضم حسام حسن.. الأهلي ليس في الصفقة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة وجود رغبة مُلحة لدى نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

وأجاب فرج عامر على سؤال (هل بالفعل انتقل حسام حسن إلى الأهلي؟) قائلا: "لا ليس صحيحا على الإطلاق وهذا الكلام أقرأه فقط في الجرائد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "لجنة التعاقدات السابقة في الأهلي كانت مهتمة بضم حسام حسن، وليس اللجنة الحالية".

وواصل "الفريق المهتم للغاية بضم حسام حسن هو نادي بيراميدز".

وتابع "بيراميدز مهتم بضم أكثر من لاعب من سموحة، ومهتم للغاية بضم حسام حسن".

وأردف "حتى الآن لا يوجد أي تحرك رسمي ولكن الاهتمام واضح وبشدة".

وأكمل حديثه قائلا: "من الصعب الاستغناء عن حسام حسن إلا في حالة إيجاد البديل المناسب له".

وأتم "حسام حسن يعد مهاجما مميزا للغاية وأرى بأنه من أفضل المهاجمين في مصر".

حسام حسن (25 عاما) سجل 9 أهداف في 27 مباراة خاضها بالدوري المصري مع سموحة في الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

البدري: لم أوقع على عقود تدريب الزمالك.. النادي أحق بأبنائه

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب