خاص خبر في الجول – عواد في مقر الزمالك لإتمام اتفاقه على شروط التعاقد الشخصية

الجمعة، 26 يوليه 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة - الأهلي

غادر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي مقر الزمالك مساء اليوم الجمعة بعدما عقد جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة جاءت لإتمام الاتفاق على كافة بنود تعاقد اللاعب الشخصية مع الزمالك بعدما اقترب النادي الأبيض من إتمام كافة تفاصيل الصفقة مع الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يكون الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب خوض الزمالك لقاء القمة.

أخبار متعلقة

المنياوي لـ في الجول: إذا لم يرحل عواد سيستكمل عقده مع الإسماعيلي رسائل قوية من سعفان الصغير إلى محمد عواد عبر في الجول بعد اقترابه من الزمالك المنياوي: الإسماعيلي صديق الجميع.. وننتظر العرض المناسب لبيع عواد مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: شيء وحيد يعطل انضمام عواد إلى الزمالك

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب في ختام الدوري المصري.

وكان مصدر في الإسماعيلي كشف لـFilGoal.com في وقت سابق أن "الرتوش النهائية من الناحية المادية في صفقة انضمام محمد عواد إلى الزمالك تمت بالفعل، لكن ما يعطلها هو انضمام لاعبين من الزمالك إلى صفوف الإسماعيلي".

وأضاف "المقابل المادي ما بين 40 إلى 60 مليون جنيه، وسيحسم وفقا للاعبين المنتقلين من صفوف الزمالك إلى الإسماعيلي".

اقرأ أيضا:

البدري: لم أوقع على عقود تدريب الزمالك.. النادي أحق بأبنائه

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لم يصلنا أي عروض لـ الشناوي.. و3 شروط للاستغناء عنه

تقرير سعودي: مدرب أهلي جدة طلب التعاقد مع محمود علاء

إيناسيو بعد ضم كهربا: لجأنا إلى الأجانب لضعف الميزانية.. وتركت اللاعبين للموت في الملعب

حارس بتروجت لـ في الجول: المفاوضات تمت بنجاح مع الزمالك.. شرف لي ارتداء قميص الفريق

محمد عواد الإسماعيلي الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – خطابات رسمية للأندية لاختيار الأفضل في الموسم.. "أوسكار الدوري المصري" 16 دقيقة | مصر
خبر في الجول – إنهاء عمل لجان اتحاد الكرة بعد القمة.. واثنان جدد 21 دقيقة | مصر
خبر في الجول – تفاصيل مفاوضات الزمالك مع سموحة لضم أبو جبل 26 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – عواد في مقر الزمالك لإتمام اتفاقه على شروط التعاقد الشخصية 59 دقيقة | الدوري المصري
عبد الشافي: حان وقت العودة لخدمة بيتي الزمالك.. لن أنسى أيامي مع أهلي جدة ساعة | مصر
سكاي: يوفنتوس يستغل تعثر إنتر في ضم لوكاكو.. سيستخدم ورقة رابحة لضم البلجيكي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد التعثر ضد الجونة.. رئيس الزمالك: أُحمّل المسؤولية للمنتخب.. الحكم فاسد ولن أترك نادر شوقي أبدا 2 بالفيديو – بلماضي: المصريون شجعونا في النهائي؟ سأذهب إلى طبيب عيون لأنني لم أر ذلك 3 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب 4 رئيس الزمالك: بعض اللاعبين لا يصلحون وهذا موقف الجهاز الفني.. والنحاس سيفوت لـ الأهلي

قد ينال إعجابك