غادر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي مقر الزمالك مساء اليوم الجمعة بعدما عقد جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة جاءت لإتمام الاتفاق على كافة بنود تعاقد اللاعب الشخصية مع الزمالك بعدما اقترب النادي الأبيض من إتمام كافة تفاصيل الصفقة مع الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يكون الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب خوض الزمالك لقاء القمة.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب في ختام الدوري المصري.

وكان مصدر في الإسماعيلي كشف لـFilGoal.com في وقت سابق أن "الرتوش النهائية من الناحية المادية في صفقة انضمام محمد عواد إلى الزمالك تمت بالفعل، لكن ما يعطلها هو انضمام لاعبين من الزمالك إلى صفوف الإسماعيلي".

وأضاف "المقابل المادي ما بين 40 إلى 60 مليون جنيه، وسيحسم وفقا للاعبين المنتقلين من صفوف الزمالك إلى الإسماعيلي".

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