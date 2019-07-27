رحيم: كنت سعيدا لفوز ليفربول واللاعبين الذين أعرفهم بدوري الأبطال

قال رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي إنه كان يشعر بالسعادة من أجل تتويج زملائه السابقين في ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح سترلينج: "كنت سعيدا للغاية لتتويج ليفربول، وسعيد للاعبين أعرفهم رفعوا لقب دوري الأبطال".

وأضاف "دوري الأبطال بطولة كبيرة لنا كناد، لكن هدفنا الأهم هو الفوز بالدوري، إنه الرئيسي الذي سندخل به الموسم".

وواصل "نعم سيكون من الجيد أن تفوز بدوري الأبطال، لكن قبل أي شيء يجب أن نفوز بالدوري، اللقب هو العنصر الأهم الذي تتدرب من أجل كل يوم وكل أسبوع".

مانشستر سيتي كان قد ودع دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من ربع النهائي ضد توتنام، ليصل الأخير إلى نهائي البطولة بعد تخطي أياكس ويواجه ليفربول ثم يخسر بنتيجة 2-0، ويتوج الحمر بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخهم.

وواصل رحيم: "دوري الأبطال يبدو لطيفا وأكثر هيبة، لكن المنافسة كل أسبوع والوصول لمناطق صعبة أمر مختلف".

وأكمل "تواجه كريستال بالاس وبيرنلي إنه أمر صعب، تستنزف الكثير من الوقت في هذا الأمر".

وأتم "الموسم المقبل أصعب، أن تقوم بهذا الأمر 3 مرات على التوالي إنه أمر كبير بالنسبة لنا، وتحد نحن جاهزون له".

رحيم صاحب الـ24 عاما انضم إلى أكاديمية ليفربول قادما من أكاديمية كوينز بارك رينجرز في فبراير 2010 بمبلغ 700 ألف يورو، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، قبل أن يرحل بعدها بـ3 أعوام إلى مانشستر سيتي بمبلغ 63.70 مليون يورو.

وشارك سترلينج خلال الموسم الماضي في 51 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 18 آخرين.