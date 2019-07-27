اقترب نادي الزمالك من إتمام التعاقد مع محمد عطوة مدافع الرائد السعودي السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

عطوة فسخ تعاقده مع الرائد السعودي بعد موسمين وأصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

ومصدر بالزمالك كشف لـFilGoal.com: "مسؤولو النادي أجروا اتصالات مع محمد عطوة، ومن ثم تم الاتفاق على عقد جلسة بين الطرفين من أجل التفاوض حول انتقاله".

وأشار المصدر إلى اقتراب إتمام الصفقة "اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الانضمام للنادي الأبيض".

وقال عطوة لـFilGoal.com في وقت سابق إن هناك عروض من الدوري المصري وسوف يبدأ في دراستها (طالع التفاصيل).

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للأبيض منذ فترة ولكنه كان بانتظار فسخ عقده مع الفريق السعودي.

وانضم عطوة لصفوف الرائد في عام 2017 قادما من الاتحاد السكندري ولعب مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

المدافع البالغ من العمر 29 عاما لعب مع الرائد 39 مباراة خلال موسمين.

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